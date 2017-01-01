В Молдове арестовали активы олигарха Плахотнюка
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Антикоррупционная прокуратура Молдовы наложила арест на банковские счета и активы бывшего лидера Демократической партии, олигарха Влада Плахотнюка, который в июне сбежал из страны.
Об этом сообщает “Укринформ“ со ссылкой на антикоррупционную прокуратуру Молдовы.
“Влад Плахотнюк обвиняется в отмывании средств в особо крупных размерах, а арест его счетов и активов направлен на то, чтобы избежать их отчуждения“, - сказано в сообщении.
По данным прокуратуры, общая сумма арестованного немного превышает $3 млн.
Напомним, что в течение июня 2019 года в Молдове произошла смена власти.
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Плахотнюк покинул пост лидера Демократической партии после ухода в оппозицию и тайно выехал их страны. По неподтвержденным данным, он может находиться либо в Лондоне, либо в США.
Как сообщалось 29 октября, Молдова объявила в международный розыск олигарха-беглеца Плахотнюка.
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