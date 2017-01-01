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В Молдове арестовали активы олигарха Плахотнюка

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Общая сумма арестованного немного превышает $3 млн.
Плахотнюк тайно выехал их страны
Плахотнюк тайно выехал их страны
EPA/UPG

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Антикоррупционная прокуратура Молдовы наложила арест на банковские счета и активы бывшего лидера Демократической партии, олигарха Влада Плахотнюка, который в июне сбежал из страны.

Об этом сообщает “Укринформ“ со ссылкой на антикоррупционную прокуратуру Молдовы.

“Влад Плахотнюк обвиняется в отмывании средств в особо крупных размерах, а арест его счетов и активов направлен на то, чтобы избежать их отчуждения“, - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, общая сумма арестованного немного превышает $3 млн.

Напомним, что в течение июня 2019 года в Молдове произошла смена власти.

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Плахотнюк покинул пост лидера Демократической партии после ухода в оппозицию и тайно выехал их страны. По неподтвержденным данным, он может находиться либо в Лондоне, либо в США.

Как сообщалось 29 октября, Молдова объявила в международный розыск олигарха-беглеца Плахотнюка.

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Теги: Молдова, олигарх, Плахотнюк
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