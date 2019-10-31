“Хотят понравиться Фейсбуку”: Богдан заявил, что недоволен Кабмином

По словам Богдана, члены правительства работают не слишком результативно.

Глава Офиса президента раскритиковал работу нового Кабинета Министров. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

По словам Богдана, министры очень переживают за свою репутацию, поэтому эффективность работы такая низкая.

Мы дедлайн поставили к концу года, они (министры, - ред.) сейчас себе определяют приоритетные направления, которые обещают достичь к концу года. Соответственно, наша команда вся соберется, вместе с ними будем обсуждать и будем принимать соответствующие решения, - сказал глава ОП.

Богдан также отметил, что недоволен динамикой работы правительства и аргументировал свое мнение.

Мне не нравится, что они стараются понравиться Фейсбуку, но это минус в результативности, - добавил он.

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Также Богдан заявил, что новые министры боятся ответственности, а это прямым образом сказывается на их работе.

И если вы не хотите нарушать регламент, потому что боитесь какой-то ответственности, тогда меняйте регламент и принимайте решение, принимайте постановления, принимайте законы. На сегодняшний день очень тяжело заставлять их, они еще боятся, они не понимают, они очень умные, очень классные эксперты, - сказал Богдан.

Глава ОП добавил, что министры боятся не настолько уголовной ответственности, как репутационной.

А я им говорю, что, ребята, 27 лет эта страна грязью была покрыта полностью, ты не можешь в белой рубашке разгребать грязь и не замазаться. Ты должен выбрать: если ты хочешь быть в белой рубашке - ок, обратно в экспертную среду, на трибуну, выступай, рассказывай мысли. А если ты хочешь работать - чиновника, депутата должны оценивать по результатам, а не за его выступлениями, - добавил Богдан.

Напомним, Богдан рассказал о личной жизни. Глава ОП рассказал детали личной жизни.

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