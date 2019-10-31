В Киеве началась Комиссия Украина-НАТО
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Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в заседании Комиссии Украина-НАТО, проходящем в Киеве
Соответствующую трансляцию события ведет Офис президента.
В заседании председательствует Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Присутствуют также послы 29 стран-членов НАТО и представитель Северной Македонии, которая вскоре присоединится к Альянсу. Заседание проходит в рамках визита Североатлантического совета Альянса в Украину.
Напомним, НАТО запускает новую инициативу, которая заключается в координации и объединении всех форматов сотрудничества с Украиной более согласованным и еще более последовательным способом.
Как сообщалось, 29 октября НАТО обнародовало программу визита Столтенберга в Украину.
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ЧТО БУДЕТ С ПАЛКОЙ ЕСЛИ МЕДВЕДЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАЗОЗЛИТЬСЯ , ИХ СОВЕРШЕННО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ
ХАЛЮ, А СКИЛЬКИ ТЭБЭ ГОДОЧКОВ ?
28 ...
А ШО НЭ ЗАМУЖЕМ ?!
ТА НЭ ЗНАЮ.....
УСИ ПРОБУЮТЬ , ХВАЛЮТЬ , НО НЭ БИРУТЬ......))))