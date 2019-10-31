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В Киеве началась Комиссия Украина-НАТО

Комментариев: 8
Мероприятие проходит в Мариинском дворце в столице.
В заседании председательствует Столтенберг
В заседании председательствует Столтенберг

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Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в заседании Комиссии Украина-НАТО, проходящем в Киеве

Соответствующую трансляцию события ведет Офис президента.

В заседании председательствует Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Присутствуют также послы 29 стран-членов НАТО и представитель Северной Македонии, которая вскоре присоединится к Альянсу. Заседание проходит  в рамках визита Североатлантического совета Альянса в Украину.

Напомним, НАТО запускает новую инициативу, которая заключается в координации и объединении всех форматов сотрудничества с Украиной более согласованным и еще более последовательным способом.

Как сообщалось, 29 октября НАТО обнародовало программу визита Столтенберга в Украину.

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Теги: НАТО, Столтенберг, Зеленский
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Комментариев (8)
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VSHIVANKA    31.10.2019, 11:14
Оценка:  0
VSHIVANKA
БАРАНЫ УКРОПНЫЕ , ВАШИМ ХОЗЯЕВАМ ВЫ НУЖНЫ НУЖНЫ ЛИШЬ В КАЧЕСТВЕ РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА , В КАЧЕСТВЕ РАЗДРАЖИТЕЛЯ РУССКОГО МЕДВЕДЯ , КОТОРЫМ МОЖНО БЕЗ ОПАСКИ ДЛЯ СЕБЯ , ЭТОГО МЕДВЕДЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ ЗЛИТЬ...
ЧТО БУДЕТ С ПАЛКОЙ ЕСЛИ МЕДВЕДЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАЗОЗЛИТЬСЯ , ИХ СОВЕРШЕННО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ
VSHIVANKA    31.10.2019, 11:09
Оценка:  0
VSHIVANKA
ПУТЬ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ В НАТО В ОДНОМ АНЕКДОТЕ...
ХАЛЮ, А СКИЛЬКИ ТЭБЭ ГОДОЧКОВ ?
28 ...
А ШО НЭ ЗАМУЖЕМ ?!
ТА НЭ ЗНАЮ.....
УСИ ПРОБУЮТЬ , ХВАЛЮТЬ , НО НЭ БИРУТЬ......))))
x@_@x    31.10.2019, 10:30
Оценка:  +2
x@_@x
Все нормальные страны в НАТО и ЕС, кроме путинской москвабадщины
Zexter    31.10.2019, 10:40
Оценка:  +3
Zexter
такова судьба кремлевского лоха, тут нечего добавить
Zorgen    31.10.2019, 10:43
Оценка:  +3
Zorgen
Я бы даже сказал кремлевского лошья. У них там лошиный лепрозорий в кремле. Кунсткамера из отборнейшего лошья. Кого не взять - лох на вес золота. Как выбрали себе во власть картавого в 1917 так до сих пор с колен встают
x@_@x    31.10.2019, 11:01
Оценка:  +2
x@_@x
Ну и хорошо, чем скорее развалится гнилая москвабадщина тем лучше. Так что с одной стороны нельзя не отметить что в кремле сброд лошья, а с другой стороны это даже к лучшему. Чем скорее развалится российская федерация тем лучше для всех цивилизованных людей.
farfalle    31.10.2019, 11:04
Оценка:  0
farfalle
"нормальные страны" с протянутой рукой не бегают по всему миру. Там, кстати, в НАТО платить бабки надо. У вас есть, лошье нищее?
x@_@x    31.10.2019, 11:09
Оценка:  -1
x@_@x
Посмотри видео со звуком и вкуси истину, Украина будет в НАТО, это официально, а значит у нас есть на это все что требуется, в отличие от ваших кремлевских лохов
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