В Киеве началась Комиссия Украина-НАТО

Мероприятие проходит в Мариинском дворце в столице.

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Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в заседании Комиссии Украина-НАТО, проходящем в Киеве

Соответствующую трансляцию события ведет Офис президента.

В заседании председательствует Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Присутствуют также послы 29 стран-членов НАТО и представитель Северной Македонии, которая вскоре присоединится к Альянсу. Заседание проходит в рамках визита Североатлантического совета Альянса в Украину.

Напомним, НАТО запускает новую инициативу, которая заключается в координации и объединении всех форматов сотрудничества с Украиной более согласованным и еще более последовательным способом.

Как сообщалось, 29 октября НАТО обнародовало программу визита Столтенберга в Украину.

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