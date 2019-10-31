Хорошковский консультирует команду Зеленского, - Богдан

Глава ОП рассказал, зачем Хорошковский наведывался к президенту.

Офис Президента Украины пользуется услугами экс-главы СБУ и вице-премьера времен Януковича Валерия Хорошковского. Об этом он рассказал в интервью УП.

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Богдан рассказал, что Хорошковский консультирует команду Зеленского в вопросах украинской таможни.

Он рассказал, что во время обсуждения проблем таможни Офис президента обратился за помощью ко многим экспертам. Все они посоветовали обратиться за консультацией к Хорошковскому.

И все сказали, что когда Валерий Иванович был председателем таможни, то доходы за 2 года выросли в 4 раза. И все - и его недруги, и друзья его, и различные политические лагеря - рекомендовали нам прислушиваться, - сказал Богдан.

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Богдан отметил, что Хорошковский является единственных практиком, который сумел реализовать свою стратегию. Между тем, руководителем таможни является Максим Нефьодов.

Кроме того, Богдан не исключает назначения Хорошковского на государственную должность.

Он изучает, где критические точки, как это изменить, как исправить. Процессы, которые имеют последствия, и дает какие-то рекомендации, - сказал Богдан.

Напомним, ТОП-политик времен Януковича вернулся в Украину и посетил Зеленского. Журналисты зафиксировали Валерия Хорошковского в Украине.

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