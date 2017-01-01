Луценко фигурирует в делах ГБР - Труба

В делах Госбюро расследований бывший генпрокурор фигурирует как лицо, которое необходимо допросить.

У Госбюро расследований есть уголовные дела, в которых упоминается бывший генпрокурор Юрий Луценко. Об этом директор ГБР Роман Труба сказал в эфире программы Ваша Свобода, пишет Радио Свобода в четверг, 31 октября.

Читай также: СБУ расследует дело Стерненко как убийство “У нас есть уголовные производства, где участником или возможным участником, лицом, которое необходимо допросить, где фигурирует фамилия Луценко“, - сказал Труба.

Он пояснил, что открытие уголовного производства – это регистрация сообщения или заявления в Едином реестре досудебных расследований. И открытие не свидетельствует о причастности лица к совершению или соответственно не к совершению преступления. “И на этом этапе следователи ГБР выполняют чисто техническую работу и не влияют на этот процесс“, - отметил Труба.

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“Следующий этап – это проведение расследования, собрания достаточных доказательств и установление объективных обстоятельств. Именно этот этап, где следователь должен быть максимально профессиональным, поскольку только от его следственных действий зависит в дальнейшем конечный результат в уголовном производстве“, - сказал глава ГБР.

Ранее НАБУ открыло уголовное дело против Луценко в связи с решением суда.

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