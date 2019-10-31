Садовый хочет забрать львовский аэропорт в коммунальную собственность

Мэр Львова раскритиковал планы правительства передать аэропорт в концессию.

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Мэр Львова Андрей Садовый выступил против передачи львовского аэропорта в концессию. О своем несогласии с планами правительства он заявил на своей странице в Фейсбук.

Об идее передать львовский и ещё 3 аэропорта в концессию на Мариупольском форуме заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Андрей Садовый отметил, что львовский аэропорт является стратегическим объектом критической инфраструктуры:

Это военно-гражданский аэропорт, которым пользуется Яворивский полигон, который является крупнейшим военным полигоном Украины и одним из крупнейших в Европе. Концессия объектов критической инфраструктуры в условиях войны граничит с государственной изменой. Учитывая ситуацию в Украине и агрессию со стороны Российской Федерации, сегодня никто не может гарантировать, кто станет конечным владельцем аэропорта, - написал он.

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Также львовский градоначальник указал на то, что в настоящее время львовский аэропорт сейчас демонстрирует высочайшие темпы роста пассажиропотока (более 40%) и приносит прибыль на уровне 522 млн. грн в год:

Если для государства это бремя, я убежден, что община города поддержит передачу аэропорта из государственной в коммунальную собственность. Потому что без международного аэропорта у Львова нет будущего, - заверил Садовый.

Напомним, на инвестиционном форуме в Мариуполе Зеленский сравнил Украину Apple. Он призвал инвесторов не упустить возможность вложить деньги в Украину.

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