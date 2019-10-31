На акции протеста в Днепре водитель ВАЗ прокатил пенсионера на капоте
Сегодня, 31 октября, жители Днепра вышли на протесты, перекрыв Донецкое шоссе. Пробки образовались на несколько километров. Об этом сообщает Информатор.
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Причина протестов следующая – жителей Левого берега “переподключили с Приднепровки на газовые котельные“, а это значит повышение тарифов на отопление. С помощью акции протеста митингующие пытались привлечь внимание местных властей.
Во время акции происходили небольшие стычки и потасовки. В результате перекрытия 8 полос шоссе образовалась пробка. Ситуация накалилась. Водитель ВАЗ, попытавшийся прорваться через “живой коридор“, прокатил на капоте мужчину.
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“Пока люди ходили взад-вперед по пешеходному переходу, водитель ВАЗа “психанул“ и нажал на педаль газа, пытаясь прорваться сквозь митингующих. Итог - он прокатил на капоте мужчину, который всеми силами хотел не дать автомобилю проехать“ – говорится в сообщении.
С пенсионером все в порядке. В результате инцидента он не пострадал
Ранее сообщалось о том, что под офисом президента протестуют против отвода войск.
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