Несколько сотен местных жителей Левого берега Днепра вышли на протесты.

На акции протеста в Днепре водитель ВАЗ прокатил пенсионера на капоте

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На акции протеста в Днепре водитель ВАЗ прокатил пенсионера на капоте

Сегодня, 31 октября, жители Днепра вышли на протесты, перекрыв Донецкое шоссе. Пробки образовались на несколько километров. Об этом сообщает Информатор.

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Причина протестов следующая – жителей Левого берега “переподключили с Приднепровки на газовые котельные“, а это значит повышение тарифов на отопление. С помощью акции протеста митингующие пытались привлечь внимание местных властей.

Во время акции происходили небольшие стычки и потасовки. В результате перекрытия 8 полос шоссе образовалась пробка. Ситуация накалилась. Водитель ВАЗ, попытавшийся прорваться через “живой коридор“, прокатил на капоте мужчину.

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“Пока люди ходили взад-вперед по пешеходному переходу, водитель ВАЗа “психанул“ и нажал на педаль газа, пытаясь прорваться сквозь митингующих. Итог - он прокатил на капоте мужчину, который всеми силами хотел не дать автомобилю проехать“ – говорится в сообщении.

С пенсионером все в порядке. В результате инцидента он не пострадал

Ранее сообщалось о том, что под офисом президента протестуют против отвода войск.

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