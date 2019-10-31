Богдан рассказал, почему не любит журналистов

Глава ОП считает, что журналисты “хотят понравиться обществу”.

Глава Офиса президента Андрей Богдан сознался, почему не любить журналистов и часто выступает против них. Об этом он рассказал в ходе интервью Украинской правде.

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По его словам, журналисты пытаются “сделать горячие новости и понравиться обществу”. Именно поэтому Богдан выбрал для себя способ коммуникации с обществом без посредства СМИ и считает его более эффективным.

У нас более открытый способ коммуникации, где президент непосредственно записывает ролики. Да, нас за это критиковали все наши оппоненты. Да, они считали это просто кощунством информационным, но это сработало, это - эффективный способ донесения своих мыслей обществу, - сказал Богдан.

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Также он отметил, что “классическая журналистика уходит в прошлое” и скоро такой профессии не останется.

Напомним, Богдан заявил, что недоволен Кабмином. По словам Богдана, члены правительства работают не слишком результативно.

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