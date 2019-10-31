Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Богдан рассказал, почему не любит журналистов

Комментариев: 2
Глава ОП считает, что журналисты “хотят понравиться обществу”.
Богдан рассказал об отношении к журналистам
Богдан рассказал об отношении к журналистам
скриншот

Глава Офиса президента Андрей Богдан сознался, почему не любить журналистов и часто выступает против них. Об этом он рассказал в ходе интервью Украинской правде.

Читай также: Хорошковский консультирует команду Зеленского, - Богдан

По его словам, журналисты пытаются “сделать горячие новости и понравиться обществу”. Именно поэтому Богдан выбрал для себя способ коммуникации с обществом без посредства СМИ и считает его более эффективным.

У нас более открытый способ коммуникации, где президент непосредственно записывает ролики. Да, нас за это критиковали все наши оппоненты. Да, они считали это просто кощунством информационным, но это сработало, это - эффективный способ донесения своих мыслей обществу, - сказал Богдан.

Читай также: План Богдана для россиян. Тезисы интервью главы ОП

Также он отметил, что “классическая журналистика уходит в прошлое” и скоро такой профессии не останется.

Напомним, Богдан заявил, что недоволен Кабмином. По словам Богдана, члены правительства работают не слишком результативно.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Богдан, журналисты, интервью
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    31.10.2019, 12:47
Оценка:  0
Антибес
Сейчас развелось много потрохососного ьиомусора,называющего себя журналистами.И эти чмыри гундосые утверждают что представляют интересы общество,забывая уточнить что их"общество" проживает лишь во львовской области,т.к.именно это"общество"голосовало за их кормильца Педрилу.
Путин_xyйло    31.10.2019, 12:25
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Вообще-то “хотят понравиться обществу” (и только) популисты типа Зе! и слуги!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь