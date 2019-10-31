В "Слуге народа" решили не наказывать Яременко за секс-переписку

Зато пригрозили парламентским фотокорреспондентам за вмешательство в личную жизнь депутатов.

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Фракция “Слуга народа“ не будет применять какие-либо санкции к народному депутату Богдану Яременко, который в сессионном зале Верховной Рады переписывался с проституткой. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, пишут “Українські новини“.

Ну мы же не комиссия этики, морали. Ее же упразднили, - ответил Корниенко на соответствующий вопрос журналиста.

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Более того, замглавы президентской фракции считает вмешательством в личную жизнь съемку личной переписки депутатов в сессионном зале.

У нас есть статья в Уголовном кодексе о вмешательстве в личную жизнь, поэтому я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть внимательнее к тому, что они делают. В какой-то момент это может вызвать реакцию. То, что так делали раньше, не означает, что это правильно, - заявил политик.

Напомним, журналисты поймали нардепа Яременко на переписке с проституткой, в ходе которой обсуждались условия встречи. На следующий день нардеп в сессионном зале парламента рассматривал девушек по приложению Tinder в смартфоне.

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