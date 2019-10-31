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В "Слуге народа" решили не наказывать Яременко за секс-переписку

Комментариев: 8
Зато пригрозили парламентским фотокорреспондентам за вмешательство в личную жизнь депутатов.
Депутата Богдана Яременко не накажут за переписку с проституткой
Депутата Богдана Яременко не накажут за переписку с проституткой
Фейсбук Богдана Яременко

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Фракция “Слуга народа“ не будет применять какие-либо санкции к народному депутату Богдану Яременко, который в сессионном зале Верховной Рады переписывался с проституткой. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, пишут “Українські новини“.

Ну мы же не комиссия этики, морали. Ее же упразднили, - ответил Корниенко на соответствующий вопрос журналиста.

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Более того, замглавы президентской фракции считает вмешательством в личную жизнь съемку личной переписки депутатов в сессионном зале.

У нас есть статья в Уголовном кодексе о вмешательстве в личную жизнь, поэтому я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть внимательнее к тому, что они делают. В какой-то момент это может вызвать реакцию. То, что так делали раньше, не означает, что это правильно, - заявил политик.

Напомним, журналисты поймали нардепа Яременко на переписке с проституткой, в ходе которой обсуждались условия встречи. На следующий день нардеп в сессионном зале парламента рассматривал девушек по приложению Tinder в смартфоне.

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Теги: Яременко, Корниенко, Слуга народа, скандал, Верховная Рада, фотокорреспондент
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Комментариев (8)
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ЗаУкраїну    31.10.2019, 12:48
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
Мы своих не сдаем, и под танки не бросаем. Настоящие слуги престарелого жи.да сороса.
Huper!    31.10.2019, 12:41
Оценка:  +2
Huper!
Чубака в Верховной Раде находится, в высшем законодательном органе страны и ищет проститутку. Зедиоты выбрали себе клоунов, позор на весь мир
Huper!    31.10.2019, 12:44
Оценка:  0
Huper!
Признавайтесь кто голосовал за этих чмырей, еще не стыдно как вас говном поливают?
Бигсэм    31.10.2019, 12:33
Оценка:  +4
Бигсэм
А за что наказывать? Ну занимался личной жизнью на заседании парламента, ну так все это делают. В принципе, не мешало бы ему выплатить компенсацию за понесенный моральный ущерб и наградить орденом.
LERMI_    31.10.2019, 12:38
Оценка:  0
LERMI_
ага, орденом святого клоуна або медаллю за звільнення крима
LERMI_    31.10.2019, 12:29
Оценка:  0
LERMI_
та пофіг, більше цікаво буде коли Народ України слуг карати буде, " снова наш квартал зажигает огни"
Антибес    31.10.2019, 12:10
Оценка:  +4
Антибес
Этого небритого извращугу и так уже Господь наказал врождённой импотенцией и слабоумием.
tulchanin    31.10.2019, 11:59
Оценка:  +4
tulchanin
Оппозиция президента на юх шлет и на вооруженный мятеж намекает, провластная партия, в Раде, шлюх на вечер себе выбирает.... уж лучше бы как раньше, морды друг другу били в парламенте. Оно достойней выглядело по сравнению с этим.
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