Хеллоуин-2019: Какие костюмы и грим могли бы выбрать политики Украины

Сегодня, 31 октября, во всем мире отмечается Хеллоуин.

Сегодня во всем мире отмечается Хэллоуин. Этот праздник особенно популярен в Америке и Западной Европе, однако постепенно набирает оборотов и в Украине. Хэллоуин – древний праздник, имеющий множество традиций. Одна из самых интересных и ярких – облачение в карнавальные костюмы.

Представьте себе, как бы могли выглядеть в них украинские политики, пишет 24 канал.

Какие костюмы и грим могли бы примерить украинские политики Коллаж

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"Хэллоуин традиционно празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. Люди одеваются в страшные костюмы на Хэллоуин и пугают прохожих. А дети, в основном в США, ходят к соседям со словами "конфеты или смерть" и собирают целые ведерки сладостей. Хэллоуин происходит от древнего кельтского праздника жатвы и дней мертвых" - говорится в сообщении.

Уважаемые политики, не обижайтесь, а отнеситесь к этим фото с юмором;)

Ранее мы рассказывали, как украсить помещение к Хэллоуину.

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