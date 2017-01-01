В аэропорту Днепра проходят антитеррористические учения

Учения проводятся совместно представителями нескольких ведомств.

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В аэропорту Днепра проходят совместные учения силовых ведомств по антитеррористической деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"В Днепре правоохранители подняты по тревоге для задержания террористов в аэропорту города. По такому сценарию проходят совместные учения силовых ведомств по антитеррористической деятельности", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что задачей гвардейцев было блокировать первую группу злоумышленников, а кинологи занимались поиском других. В это время боевая бронированная машина Нацгвардии доставила штурмовую группу спецподразделения "КОРД" Национальной полиции Украины в здание, в которой якобы находятся террористы.

Как сообщалось 29 октября, международные военные учения "Кленовая Арка - 2019" стартовали в Житомире.

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