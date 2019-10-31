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Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и одобрила его арест

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Депутата подозревают в коррупционных махинациях при осуществлении государственных закупок для "Укрзализныци".
Народный депутат из группы "За будущее" Ярослав Дубневич
Народный депутат из группы "За будущее" Ярослав Дубневич
Фейсбук Ярослава Дубневича

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Верховная Рада одобрила просьбу Генеральной прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. За такое решение проголосовали 332 депутата.

Отдельным голосованием депутаты дали свое согласие на задержание Дубневича. Правда, это решение нардепы поддержали куда менее охотно – всего 241 голосов “За“. Наконец, третьим голосованием парламентарии одобрили избрание своему коллеге меры пресечения в виде содержания под стражей: 229 голосов при минимально необходимых 226.

Напомним, ранее генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. ГПУ подозревает Дубневича в ложном декларировании и коррупционных закупках оборудования для “Укрзализныци“.

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Теги: Дубневич, Укрзализниця, ГПУ, народный депутат, коррупция, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада
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Комментариев (1)
Путин_xyйло    31.10.2019, 12:21
Оценка:  -3
Путин_xyйло
Каждому депутату - по неприкосновенности! Никакой "обещанной" отмены!
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