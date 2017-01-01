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Нардеп заявил, что был свидетелем коррупции в Раде

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"Слуга народа" утверждает, что был свидетелем коррупции нардепа Дубневича и призвал удовлетворит представления ГПУ.
Рада снимает неприкосновенность с Дубневича
Рада снимает неприкосновенность с Дубневича
Дивись.інфо

Нардеп от Слуги народа Андрей Мотовиловец на заседании в четверг, 31 октября, заявил, что был свидетелем коррупционных действий нардепа Ярослава Дубневича, представление ГПУ на которого рассматривает парламент.

Я Андрей Мотовиловець партия Слуга народа и я есть свидетелем политической коррупции господина Дубневича. Во время работы в министерстве инфраструктуры, как советник Пивоварского Андрея Николаевича, за принятие закона транспортным комитетом нам было поставлено условие о назначении человека в аэропорт Львов. Вы можете сейчас увидеть, что мы отказались от этого требования и провели открытый конкурс, - сказал он.

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Напомним, Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и одобрила его арест. Депутата подозревают в коррупционных махинациях при осуществлении государственных закупок для "Укрзализныци".

 

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Теги: коррупция, неприкосновенность, Рада, депутатская неприкосновенность, нардеп, Дубневич, Слуга народа
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