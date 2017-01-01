Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском

На этом участке разведение начнется 4 ноября.

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Разведение сил в Петровском Донецкой области начнется 4 ноября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Depo.ua.

Также Зеленский вспомнил, что в Золотом Луганской области разведение сил началось на этой неделе.

Мы со своей стороны начали разведение, если все будет безопасно и в Петровском течение недели с 4 ноября мы должны начать разведение, - сказал Зеленский.

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Напомним, МИД РФ призывает мир помочь Киеву в разведении сил. Международное сообщество должно помочь властям Украины и лично президенту Владимиру Зеленскому в разведении сил в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире одного из российских телеканалов.

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