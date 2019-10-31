Украина должна выполнить рекомендации по нацменьшинствам – Столтенберг

6 из 7 рекомендаций Венецианской комиссии выполнены, но нужно выполнить все семь.

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Украина должна внедрить все рекомендации Венецианской комиссии относительно прав национальных меньшинств. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Зеленским в Киеве.

Генсек сообщил, что на встрече с президентом Украины поднимал вопрос прав национальных меньшинств в Украине, который беспокоит Венгрию, члена НАТО.

Как вы знаете, я постоянно говорю о важности прав меньшинств. Все союзники согласились, что Украина должна полностью внедрить все рекомендации Венецианской комиссии, - сказал Йенс Столтенберг.

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Генсек НАТО отметил, что услышал от украинской стороны о внедрении 6 из 7 рекомендаций Венецианской комиссии.

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что заявление послов НАТО в отношении Украины не будет одобрено венгерской стороной без учета предложений по венгерскому меньшинству, проживающему на Закарпатье.

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