Еще один уволенный замгенпрокурора подал в суд на Рябошапку

Недавно в ОАСК с подобным иском обратился Сергей Кизь.

Очередной замгенпрокурора подал в иск на Рябошапку president.gov.ua

Экс-заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук подал в Окружной административный суд Киева иск против Генеральной прокуратуры, которая уволила его с должности.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

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“Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ генерального прокурора от 25 сентября 2019 года об освобождении его от должности заместителя генпрокурора. Вместе с тем, истец просит восстановить его в указанной должности“, - говорится в сообщении.

В сообщении от 31 октября указано, что пока судом решается вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Напомним, недавно в ОАСК с подобным иском обратился Сергей Кизь. Он также оспаривает свое увольнение с должности заместителя генерального прокурора.

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25 сентября 2019 года Рябошапка уволил заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука в связи вступлением в силу закона о реформе прокуратуры.

Как сообщалось 21 октября, ГПУ уволит 218 прокуроров, отказавшихся от переаттестации.

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