Начался суд над Гладковским-Свинарчуком

Экс-заместителя главы СНБО подозревают в коррупции и превышении служебных полномочий.

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В четверг, 31 октября, Высший антикоррупционный суд Украины начал рассмотрение дела президента корпорации “Богдан“, экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, также известного под фамилией Свинарчук.

17 октября Гладковский был задержан после попытки выехать из Украины. На следующий день ему объявили о подозрении в недостоверном декларированием, а также в злоупотреблении властью и служебным положением с целью получения неправомерной выгоды компанией “Богдан Моторс“, владельцем которой он является.

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По версии следствия, Гладковский, занимая пост заместителя секретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за государственный счет грузовых автомобилей МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия “Автосборочный завод №2“, принадлежащий корпорации “Богдан Моторс“. В результате государство понесло убытки более чем в 10,62 млн грн ($422 тыс.).

Кроме того выяснилось, что Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, а именно $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

Отметим, что о хищениях в оборонной сфере, которыми и стал известен Гладковский, в подозрении речи не идет.

Напомним, сегодня Верховная Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и одобрила его арест. Депутата подозревают в коррупционных махинациях при осуществлении государственных закупок для “Укрзализныци“.

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