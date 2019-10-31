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Столтенберг обратился к нардепам, цитируя Шевченко

Комментариев: 7
Генсек НАТО процитировал поэта.
Генсек НАТО выступил в Раде
Генсек НАТО выступил в Раде
EPA/UPG

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который прибыл с официальным визитом в Украину, обратился к народным депутатам Верховной Рады. 

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Об этом сообщает gazeta.ua.

Во время выступления в Верховной Раде Столтенберг обратился к депутатам.

Когда я в прошлый раз имел честь выступать перед Радой два года назад, я процитировал Тараса Шевченко. Хочу еще раз его процитировать, - сказал генсек НАТО.

После этого Столтенберг процитировал строки из стихотворения Тараса Шевченко “Минають дні, минають ночі”. Отрывок Столтенберг зачитал на английском языке.

Страшно впасти у кайдани,

Умирать в неволі,

А ще гірше - спати, спати

І спати на волі, - сказал Столтенберг.

Его слова нардепы поприветствовали аплодисментами. Между тем, завершил свою речь генеральный секретарь НАТО прозой.

Свобода - это не просто право. Это еще и обязанность действовать не только в своих собственных интересах, но и в интересах всех людей. Как избранные депутаты этому парламенту вы можете работать вместе, независимо от партийной принадлежности, на благо всех граждан Украины. И воспользоваться возможностями, которые дает свободное демократическое общество. Вы не спите, вы поддерживаете ценности. Украина стоит за свое будущее, а НАТО стоит рядом с вами, - сказал Столтенберг.

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Напомним, Столтенберг забыл "дать слово" Зеленскому. Генсек НАТО сообщил, что открытая для прессы часть заседания окончена, забыв, что еще не выступил президент Украины.

 

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Теги: НАТО, Столтенберг, генсек, Шевченко
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Комментариев (7)
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colavova    31.10.2019, 14:01
Оценка:  0
colavova
ВШИВАНКА ХОДИЛА НА КАСТИНГ)))) КАБАЕВ ПОБРЕЗГОВАЛ)))
VSHIVANKA    31.10.2019, 14:00
Оценка:  0
VSHIVANKA
БАРАНЫ УКРОПНЫЕ , ВАШИМ ХОЗЯЕВАМ ВЫ НУЖНЫ НУЖНЫ ЛИШЬ В КАЧЕСТВЕ РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА , В КАЧЕСТВЕ РАЗДРАЖИТЕЛЯ РУССКОГО МЕДВЕДЯ , КОТОРЫМ МОЖНО БЕЗ ОПАСКИ ДЛЯ СЕБЯ , ЭТОГО МЕДВЕДЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ ЗЛИТЬ... ЧТО БУДЕТ С ПАЛКОЙ ЕСЛИ МЕДВЕДЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАЗОЗЛИТЬСЯ , ИХ СОВЕРШЕННО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ.....)))
VSHIVANKA    31.10.2019, 13:49
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ПУТЬ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ В НАТО В ОДНОМ АНЕКДОТЕ...
ХАЛЮ, А СКИЛЬКИ ТЭБЭ ГОДОЧКОВ ?
28 ...
А ШО НЭ ЗАМУЖЕМ ?!
ТА НЭ ЗНАЮ..... УСИ ПРОБУЮТЬ , ХВАЛЮТЬ , НО НЭ БИРУТЬ......))))
VSHIVANKA    31.10.2019, 13:45
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ЩЕНЕВМЕРЛОВКА КАК ШЛЮХА НА КАСТИНГЕ ПОРНОФИЛЬМА ГОТОВА ПОКАЗАТЬ ХОЗЯЕВАМ НА ЧТО ОНА СПОСОБНА И ЧТО МОЖЕТ.....
ХОЗЯЕВА ПРОБУЮТ , ХВАЛЯТ , ХЛОПАЮТ ПО ЗАГРИВКУ И ОБЕЩАЮТ ПЕРЕЗВОНИТЬ.....)))))
Cykler    31.10.2019, 13:44
Оценка:  +3
Cykler
После такой воодушевляющей речи генерального секретаря, сложно переоценить роль НАТО в желании и продвижении мира и стабильности на восточных границах. Слава Украине! Слава НАТО! Спасибо господин Столтенберг!
WTF2_eбy_в_рот    31.10.2019, 14:10
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
столтенберг, ты? сам себя не похвалишь-все равно остальные нахyй пошлют)))))))
Spellpusha    31.10.2019, 13:31
Оценка:  +4
Spellpusha
Блестящее историческое выступление.
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