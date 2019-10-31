Столтенберг обратился к нардепам, цитируя Шевченко

Генсек НАТО процитировал поэта.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который прибыл с официальным визитом в Украину, обратился к народным депутатам Верховной Рады.

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Об этом сообщает gazeta.ua.

Во время выступления в Верховной Раде Столтенберг обратился к депутатам.

Когда я в прошлый раз имел честь выступать перед Радой два года назад, я процитировал Тараса Шевченко. Хочу еще раз его процитировать, - сказал генсек НАТО.

После этого Столтенберг процитировал строки из стихотворения Тараса Шевченко “Минають дні, минають ночі”. Отрывок Столтенберг зачитал на английском языке.

Страшно впасти у кайдани, Умирать в неволі, А ще гірше - спати, спати І спати на волі, - сказал Столтенберг.

Его слова нардепы поприветствовали аплодисментами. Между тем, завершил свою речь генеральный секретарь НАТО прозой.

Свобода - это не просто право. Это еще и обязанность действовать не только в своих собственных интересах, но и в интересах всех людей. Как избранные депутаты этому парламенту вы можете работать вместе, независимо от партийной принадлежности, на благо всех граждан Украины. И воспользоваться возможностями, которые дает свободное демократическое общество. Вы не спите, вы поддерживаете ценности. Украина стоит за свое будущее, а НАТО стоит рядом с вами, - сказал Столтенберг.

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Напомним, Столтенберг забыл "дать слово" Зеленскому. Генсек НАТО сообщил, что открытая для прессы часть заседания окончена, забыв, что еще не выступил президент Украины.

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