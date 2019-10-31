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В Украине больше не будет уличных таксофонов – Укртелеком

Комментариев: 8
С 1 февраля данную услугу перестанут предоставлять, а сами таксофоны демонтируют.
В Украине больше не будет уличных таксофонов – Укртелеком
В Украине больше не будет уличных таксофонов – Укртелеком
wikipedia.org

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“Укртелеком“ с 1 февраля 2020 года прекратит предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования. Как сообщает пресс-служба компании, современная сотовая связь не оставила места для таксофонов.

Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если в 2017 году ежемесячно было около 900 тыс. минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году – менее 380 тыс. минут, - сообщили в компании.

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Сегодня сеть “Укртелекома“ насчитывает около 4,8 тыс. таксофонов, и практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит около 2,5 минут разговоров.

Стоит отметить, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, что вызывает сложности с эксплуатацией. Годами услуга таксофонии является убыточной, - подчеркивает оператор.

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Учитывая все это, “Укртелеком“ принял решение о прекращении с 1 февраля 2020 года предоставления услуг фиксированной телефонной связи, предоставляемой через таксофоны.

Кроме того, в компании решили полностью прекратить предоставление услуги проводного радио в четырех областях Украины – Закарпатской, Николаевской, Одесской и Херсонской. В этих регионах проводным радио пользуется менее 1% населения, что делает дальнейшее предоставление услуги экономически нецелесообразным.

Напомним, “Укртелеком“ больше не будет подключать к проводному радио новых абонентов. В компании говорят, что Интернет и цифровое ТВ окончательно похоронили морально и технически устаревшие радиоточки.

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Теги: Укртелеком, телефон
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Комментариев (9)
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Ira0956    31.10.2019, 14:17
Оценка:  0
Ira0956
Опубликовано официальное расписание поездов, следующих по Крымскому мосту
Путь из Москвы в Симферополь займет чуть больше суток.
Двухэтажный скорый поезд под №
Ira0956    31.10.2019, 14:18
Оценка:  0
Ira0956
28 будет отправляться из Москвы в 23:44, а прибывать в столицу Крыма в 8:50 на вторые сутки.
Путь из Санкт-Петербурга в Севастополь займет 42 часа 25 минут. Поезд нр
Ira0956    31.10.2019, 14:18
Оценка:  0
Ira0956
7 будет отправляться из северной столицы в 14:00, а прибывать в город-герой в 9:25.
СтальнаяКрыса    31.10.2019, 14:01
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Собрать и через подставное лицо продать в оккупированные области Донбасса. Там таким хламом пользуются.
Uvas    31.10.2019, 13:32
Оценка:  -1
Uvas
Я думал они уже лет 10 не работают
Woodbrother    31.10.2019, 13:33
Оценка:  -2
Woodbrother
Пенсионеры все еще пользовались.
СтальнаяКрыса    31.10.2019, 13:57
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Пользуются весьма хитро, из за того что работников которые обсуждают радиточки нет, если написать заявление об что бы отключили радиоточку, её могут и не отключить, а просто не будет в квитанции стоять графа об оплате.
Genadiyskm2    31.10.2019, 13:21
Оценка:  0
Genadiyskm2
Вначале 2000х таксофона на 30 60 90 и более минут разговора стоило больших денег это когда еще мобильная связь в долларах была
Woodbrother    31.10.2019, 13:18
Оценка:  -4
Woodbrother
Брехня. Таксофоны делает Одесский завод Телекарт.
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