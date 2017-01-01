Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Не в туалете”: Дубневичу вручили подозрение

Комментариев: 0
Подозрение нардепу вручил генпрокурор Рябошапка.
Дубневичу вручили подозрение
Дубневичу вручили подозрение
facebook.com/Dubnevych

Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича. Затем Дубневичу вручили подозрение. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Читай также: Нардеп заявил, что был свидетелем коррупции в Раде

Сообщается, что подозрение Дубневичу вручил лично генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

По предварительной информации, Дубневича подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Читай также: Дубневич не против снятия с него депутатской неприкосновенности

Сам нардеп также прокомментировал ситуации, передает УНИАН. Он сообщил, что подозрение ему вручили сегодня в 11.48. 

На уточняющий вопрос журналистов, где именно он получил подозрение, депутат ответил, что в сессионном зале его вручать не могут, поэтому "вручили не в туалете, а вне сессионного зала".

Напомним, Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и одобрила его арест. Депутата подозревают в коррупционных махинациях при осуществлении государственных закупок для "Укрзализныци".

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: Дубневич, подозрение, Рябошапка, ГПУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь