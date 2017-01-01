“Не в туалете”: Дубневичу вручили подозрение

Подозрение нардепу вручил генпрокурор Рябошапка.

Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича. Затем Дубневичу вручили подозрение. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

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Сообщается, что подозрение Дубневичу вручил лично генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

По предварительной информации, Дубневича подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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Сам нардеп также прокомментировал ситуации, передает УНИАН. Он сообщил, что подозрение ему вручили сегодня в 11.48.

На уточняющий вопрос журналистов, где именно он получил подозрение, депутат ответил, что в сессионном зале его вручать не могут, поэтому "вручили не в туалете, а вне сессионного зала".

Напомним, Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и одобрила его арест. Депутата подозревают в коррупционных махинациях при осуществлении государственных закупок для "Укрзализныци".

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