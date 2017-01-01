На Киевщине из-за взрыва газа рухнула часть жилого дома

Жильца дома госпитализировали с многочисленными ожогами. Причиной взрыва стала неправильная эксплуатация газового котла.

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В одном из домов села Лишня в Киевской области утром в четверг, 31 октября произошел мощный взрыв, который разрушил часть здания. Из-за взрыва пострадал пенсионер, живший в доме.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что ЧП случилось около 5:40. Как выяснилось, из-за неправильной эксплуатации газового котла вспыхнула газовоздушная смесь. Вследствие взрыва рухнула часть конструкции здания.

Пострадавшего пенсионера с термическими ожогами разной степени госпитализировали.

Взрыв разрушил частный дом на Киевщине dsns.gov.ua

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Как сообщалось 13 апреля, в Лисичанске при взрыве на заводе погибла женщина.

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