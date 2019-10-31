Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рада разблокировала скандальную судебную реформу Зеленского

Комментариев: 4
Все три постановления об отмене реформы провалились на голосовании в сессионном зале.
Рада разблокировала судебную реформу Зеленского
Рада разблокировала судебную реформу Зеленского
rada.gov.ua

Читай также: Верховный Суд просит Зеленского ветировать судебную реформу

Верховная Рада отклонила три проекта постановления об отмене принятия закона №1008, который реформирует органы судебного управления. Об этом сообщает “Лига.Новости“.

Два проекта об отмене принятия закона подали депутаты “Европейской солидарности“ (ЕС) Иванна Климпуш-Цинцадзе и Артур Герасимов, еще один - депутат из “Оппозиционная платформа — За жизнь Михаил Папиев“ (ОПЗЖ).

Читай также: Совет Европы раскритиковал проект судебной реформы в Украине

Постановления поддержали депутаты из фракций ОПЗЖ, ЕС, “Батькивщина“ и “Голос“. Но поскольку депутаты из фракции “Слуга народа“, имеющей парламентское большинство, преимущественно воздерживались от голосования, ни один из трех проектов так и не набрал необходимого количества голосов.

Напомним, Евросоюз раскритиковал “судебную реформу“ Зеленского. ЕС указывает на то, что принятый закон противоречит европейским стандартам и подрывает независимость судебной системы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: судебная реформа, Верховная Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Ira0956    31.10.2019, 14:15
Оценка:  0
Ira0956
Опубликовано официальное расписание поездов, следующих по Крымскому мосту

Путь из Москвы в Симферополь займет чуть больше суток.

Двухэтажный скорый поезд под №
Ira0956    31.10.2019, 14:16
Оценка:  0
Ira0956
28 будет отправляться из Москвы в 23:44, а прибывать в столицу Крыма в 8:50 на вторые сутки.

Путь из Санкт-Петербурга в Севастополь займет 42 часа 25 минут. Поезд №
Ira0956    31.10.2019, 14:16
Оценка:  0
Ira0956
7 будет отправляться из северной столицы в 14:00, а прибывать в город-герой в 9:25.
SINOBI-LIFE    31.10.2019, 14:14
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Зелибобики-кнопкодавы постарались для клоуна!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь