Рада разблокировала скандальную судебную реформу Зеленского

Все три постановления об отмене реформы провалились на голосовании в сессионном зале.

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Верховная Рада отклонила три проекта постановления об отмене принятия закона №1008, который реформирует органы судебного управления. Об этом сообщает “Лига.Новости“.

Два проекта об отмене принятия закона подали депутаты “Европейской солидарности“ (ЕС) Иванна Климпуш-Цинцадзе и Артур Герасимов, еще один - депутат из “Оппозиционная платформа — За жизнь Михаил Папиев“ (ОПЗЖ).

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Постановления поддержали депутаты из фракций ОПЗЖ, ЕС, “Батькивщина“ и “Голос“. Но поскольку депутаты из фракции “Слуга народа“, имеющей парламентское большинство, преимущественно воздерживались от голосования, ни один из трех проектов так и не набрал необходимого количества голосов.

Напомним, Евросоюз раскритиковал “судебную реформу“ Зеленского. ЕС указывает на то, что принятый закон противоречит европейским стандартам и подрывает независимость судебной системы.

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