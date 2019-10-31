Арахамия о секс-скандал в Раде: Я думаю, что в этом виноват турборежим

Глава фракции озвучил сценарии для Яременко.

Громкий секс-скандал с участием “слуги народа” Богдана Яременко, который вызывал проститутку на рабочем месте, получил неожиданное продолжение. Об этом сообщает LIGA.net.

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Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия прокомментировал ситуацию и заявил, что Яременко должен покинуть пост главы комитета. Также нардеп озвучил другие сценарии для коллеги.

Я считаю, что есть три потенциальные пути решения этого вопроса. Один путь - господин Яременко уходит с поста главы комитета. Второй путь - более строгий - господин Яременко идет из фракции. Третий путь - совсем строгий - господин Яременко добровольно откажется от мандата. Не может быть так, что давайте сделаем, что ничего не было, - сказал Арахамия.

Кроме того, глава пропрезидентской фракции заявил, что он лично поддерживает первый вариант и обосновал свое мнение.

Потому что это была личная переписка. Так, или иначе, это не была политическая какая-то история. Поэтому первый вариант меня лично бы удовлетворил, - сказал он.

Арахамия также предположил, что знает одну из причин такого поступка Яременко и она напрямую связана с политикой и работой в Раде.

Я думаю, что в этом, в том числе, виноват турборежим, - сказал Арахамия.

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Напомним, пранкер от имени Рябошапки разыграл Яременко. Известный украинский пранкер под ником Джокер разыграл оскандалившегося Яременко.

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