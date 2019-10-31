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Арахамия о секс-скандал в Раде: Я думаю, что в этом виноват турборежим

Комментариев: 2
Глава фракции озвучил сценарии для Яременко.
Арахамия рассказал, что ждет Яременко
Арахамия рассказал, что ждет Яременко
facebook.com/david.braun.50951

Громкий секс-скандал с участием “слуги народа” Богдана Яременко, который вызывал проститутку на рабочем месте, получил неожиданное продолжение. Об этом сообщает LIGA.net.

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Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия прокомментировал ситуацию и заявил, что Яременко должен покинуть пост главы комитета. Также нардеп озвучил другие сценарии для коллеги.

Я считаю, что есть три потенциальные пути решения этого вопроса. Один путь - господин Яременко уходит с поста главы комитета. Второй путь - более строгий - господин Яременко идет из фракции. Третий путь - совсем строгий - господин Яременко добровольно откажется от мандата. Не может быть так, что давайте сделаем, что ничего не было, - сказал Арахамия.

Кроме того, глава пропрезидентской фракции заявил, что он лично поддерживает первый вариант и обосновал свое мнение.

Потому что это была личная переписка. Так, или иначе, это не была политическая какая-то история. Поэтому первый вариант меня лично бы удовлетворил, - сказал он.

Арахамия также предположил, что знает одну из причин такого поступка Яременко и она напрямую связана с политикой и работой в Раде.

Я думаю, что в этом, в том числе, виноват турборежим, - сказал Арахамия.

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Напомним, пранкер от имени Рябошапки разыграл Яременко. Известный украинский пранкер под ником Джокер разыграл оскандалившегося Яременко.

 

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Теги: секс-скандал, Арахамия, Яременко
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Комментариев (3)
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Coюзник    31.10.2019, 14:18
Оценка:  0
Coюзник
Третий путь должен быть первым и единственным ...
IrenaSH    31.10.2019, 14:16
Оценка:  0
IrenaSH
"Личная переписка" не ведется с заседания Верховной рады. Делом надо заниматься, а не бабу себе искать.
SINOBI-LIFE    31.10.2019, 14:13
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Не из-за турборежима,а потому что набрали дебилов озабоченных!!!
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