В ВСУ до сих пор не решена проблема женской формы – Минобороны

На текущий момент нет даже стандартной техдокументации для этого вида армейской формы.

В ВСУ до сих пор не решена проблема женской формы Фотоархив Минобороны

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В украинской армии до сих пор не решена проблема женской военной формы. Женскую униформу совершенствуют и тестируют в течение двух лет. Об этом агентству АрмияInform рассказал начальник отдела разработки вещевого имущества - заместитель начальника управления развития вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ подполковник Василий Саковец.

По его словам, в этом году ВСУ планируют завершить техническую документацию по женской форме. До сих пор техдокументация предполагала предоставление женщинам-военнослужащим формы типа “унисекс“. Однако в армии дамам шли навстречу и закупали униформу, изготовленную по индивидуальному пошиву, что создавало определенные трудности.

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Новая документация предусматривает создание женской армейской формы, учитывающей антропометрию данной категории военнослужащих.

Чисто женскими будут рубашка, китель, брюки и юбка, а также головной убор, обувь двух типов и галстук. В униформу также планируют добавить пальто женского кроя. Позднее, возможно, появится женский офицерский плащ и повседневная зимняя куртка.

В новом комплекте женской униформы хотят использовать типовую ткань для полевого комплекта и другую по составу - в комплекте для боевых условий. То есть это будут другие кители, похожие на мужские, но за счет другого расположения нагрудных карманов они станут удобными именно для женщин, - отмечают в Минобороны.

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Техническая документация на летний полевой костюм для женщин будет готова к июню 2020 года. И это сразу даст возможность на его закупку.

Напомним, за 10 лет количество женщин в ВСУ увеличилось в 15 раз. В настоящее время в армии служит более 27 тысяч женщин, в том числе почти тысяча на высших офицерских должностях.

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