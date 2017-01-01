Женщины-нардепы ополчились на Яременко

Депутаты-женщины намерены инициировать снятие оскандалившегося "слуги народа" с долножсти главы комитета по вопросам внешней политики.

Женщины нардепы будут инициировать отзыв нардепа Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики из-за скандала с публикацией его личной переписки. Об этом в четверг, 31 октября, заявила с трибуны Рады нардеп от ОПЗЖ Антонина Славицкая.

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Она считает, что в комитете по иностранным делам есть много достойных женщин, готовых занять должность председателя. Нардеп уточнила, что вопрос отзыва Яременко будут инициировать, поскольку нет никакой реакции от фракции Слуга народа.

Слова Славицкой поддержала ее коллега из фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко.

Читай также: В "Слуге народа" решили не наказывать Яременко за секс-переписку "Мы хотим поддержать выступления предыдущих коллег, что "слуги" в первую очередь должны думать о международной репутации Украины, а не когда глава профильного комитета подыгрывает определённым самим наихудшим мифам об Украине о том, что здесь за сто долларов можно купить женщину. Это полный позор и нам также кажется, что глава комитета должен подать в отставку", - сказала она. Напомним, журналисты поймали Яременко на переписке с проституткой, в ходе которой обсуждались условия встречи. Сам депутат заявил, что это была якобы специально устроенная им провокация против журналистов.

Позже выяснилось, что и на следующий день Яременко в сессионном зале парламента рассматривал девушек по приложению Tinder в смартфоне.

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