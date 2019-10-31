Появились подробности о женщине, которая выбросила младенца из 7 этажа

Молодой матери было всего 20 лет. Роды прошли в ванной.

В Киевской области в городе Белая церковь 20-летняя женщина родила девочку и выбросила ее из окна 7 этажа. Таким образом подозреваемая пыталась скрыть беременность и роды.

Об этом сообщает прокуратура.

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“Роды у женщины начались 28 октября. В это время она находилась в собственной квартире. Зайдя в ванную, подозреваемая без соответствующей помощи родила там живу, жизнеспособную, доношенную девочку. После этого вынесла ребенка на балкон и выбросила ее из окна седьмого этажа. В результате полученных травм ребенок умер“ – говорится в сообщении.

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На следующий день злоумышленница была задержана полицейскими. Женщине объявлено о подозрении в преступлении по ст 117 УК Украины (умышленное убийство новорожденного ребенка).

​Досудебное расследование продолжается. Подозреваемой грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось о том, что молодая мать избила младенца и ушла на свидание. После побоев девушка закрыла ребенка одного в комнате в общежитии и исчезла. Его обнаружили соседи, услышавшие громкий плач.

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