К счастью, боеприпаса в гранатомете не было.

В Харькове пьяный мужчина с гранатометом гулял по спальному району hk.npu.gov.ua

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Вечером в среду, 30 октября, в Киевском районе Харькова был замечен мужчина, расхаживавший с предметом, похожим на гранатомет. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, событие произошло около 21:30 по улице Академика Барабашова в спальном районе города.

На место происшествия незамедлительно выехали патрульные, следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. По указанному адресу правоохранители обнаружили 35-летнего харьковчанина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. При себе он имел пустой тубус от гранатомета “РПГ-26“, нож и стартовый пистолет.

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Как отметили в пресс-службе полиции, взрывчатого вещества в тубусе от гранатомета не было. Все изъятые предметы направлены на экспертное исследование. Место их приобретения и цель хранения устанавливаются.

К счастью, боеприпаса в гранатомете не было hk.npu.gov.ua

Напомним, на даче у киллера, устроившего стрельбу в Харькове, нашли целый арсенал оружия. Сейчас полиция проверяет, не использовалось ли найденное оружие в других резонансных преступлениях.

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