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По Харькову разгуливал пьяный мужчина с гранатометом

Комментариев: 5
К счастью, боеприпаса в гранатомете не было.
В Харькове пьяный мужчина с гранатометом гулял по спальному району
В Харькове пьяный мужчина с гранатометом гулял по спальному району
hk.npu.gov.ua

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Вечером в среду, 30 октября, в Киевском районе Харькова был замечен мужчина, расхаживавший с предметом, похожим на гранатомет. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, событие произошло около 21:30 по улице Академика Барабашова в спальном районе города.

На место происшествия незамедлительно выехали патрульные, следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. По указанному адресу правоохранители обнаружили 35-летнего харьковчанина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. При себе он имел пустой тубус от гранатомета “РПГ-26“, нож и стартовый пистолет.

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Как отметили в пресс-службе полиции, взрывчатого вещества в тубусе от гранатомета не было. Все изъятые предметы направлены на экспертное исследование. Место их приобретения и цель хранения устанавливаются.

К счастью, боеприпаса в гранатомете не было
К счастью, боеприпаса в гранатомете не было
hk.npu.gov.ua

Напомним, на даче у киллера, устроившего стрельбу в Харькове, нашли целый арсенал оружия. Сейчас полиция проверяет, не использовалось ли найденное оружие в других резонансных преступлениях.

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Теги: гранатомет, Харьков, полиция, оружие
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Комментариев (5)
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T-REX2    31.10.2019, 15:23
Оценка:  -1
T-REX2
Опять пьяные атовцы резвятся.Аваков АУ!!!,срочно премию в 100штук и про квартирку не забудь
Зарин_и_Зоман    31.10.2019, 14:53
Оценка:  +1
Зарин_и_Зоман
Угадай страну по новости!
asfd0    31.10.2019, 15:00
Оценка:  0
asfd0
Ага, Угадай патриота по гранатомёту ))
Путин_xyйло    31.10.2019, 14:43
Оценка:  -4
Путин_xyйло
С такими слугами и сам скоро гулять с гранатометом станешь! Только не просто "по городу".
Антибес    31.10.2019, 14:39
Оценка:  -3
Антибес
Так а хули вы хотели!Какая"вийня с Расиий"такие и гранатомёты!)))))
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