В Луганской области охотники за металлом демонтировали часть жд/путей и светофоры.

Охотники за металлом разбирают ж/д пути в РФ

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Охотники за металлом разбирают ж/д пути в РФ

Украинские пограничники на окраине села Благодатное Меловского района Луганской области обнаружили в лесопосадке демонтированные ж/д светофоры. Об этом сообщает Погранслужба.

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“При осмотре прилегающей местности военнослужащий также заметил признаки подготовки к возможному снятию железнодорожного полотна. На путях были срезаны болты и частично разобраны рейсы“ – говорится в сообщении.

На место правонарушения были вызваны полицейские.

Ранее глава Укрзализныци сообщал о возможном подорожании билетов. Точные цифры глава УЗ пообещал назвать ближе к концу года.

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