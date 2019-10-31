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Охотники за металлом разбирают ж/д пути в РФ

Комментариев: 3
В Луганской области охотники за металлом демонтировали часть жд/путей и светофоры.
Охотники за металлом разбирают ж/д пути в РФ
© Погранслужба
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Охотники за металлом разбирают ж/д пути в РФ
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Украинские пограничники на окраине села Благодатное Меловского района Луганской области обнаружили в лесопосадке демонтированные ж/д светофоры. Об этом сообщает Погранслужба.

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“При осмотре прилегающей местности военнослужащий также заметил признаки подготовки к возможному снятию железнодорожного полотна. На путях были срезаны болты и частично разобраны рейсы“ – говорится в сообщении.

На место правонарушения были вызваны полицейские.

Ранее глава Укрзализныци сообщал о возможном подорожании билетов. Точные цифры глава УЗ пообещал назвать ближе к концу года.

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Теги: погранслужба, Украина, жд, пути
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Комментариев (3)
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MNI1957    31.10.2019, 15:16
Оценка:  -1
MNI1957
пусть разбирают,до самого донецка
asfd0    31.10.2019, 14:57
Оценка:  -2
asfd0
У активистов видать деньги закончились )))))
Люблю_Украину    31.10.2019, 14:46
Оценка:  -3
Люблю_Украину
че-то эти охоники с фамилиями на "енко" 100
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