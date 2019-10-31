Венгрия сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО

Это стало возможным после внесения в документ венгерских поправок.

Читай также: В Украину прибыла делегация НАТО во главе с генсеком Столтенбергом

Будапешт снял свое вето с принятия заявления комиссии Украина-НАТО. Изменить свою позицию Венгрия решила после того, как в документ были внесены венгерские предложения. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет “Европейская правда“.

В среду на Евразийском саммите в Будапеште Сиярто сказал, что Венгрия заблокировала совместное заявление послов НАТО и Украины, поскольку ее предложения были отклонены.

Лишение прав меньшинства одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в таком документе, - заявил тогда Сиярто.

Читай также: Еврокомиссия подала в суд на власти Венгрии

Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с президентом РФ подтвердил, что заявление послов НАТО в отношении Украины не будет одобрено венгерской стороной, поскольку в нем не учтены предложения по венгерскому меньшинству, проживающему на Закарпатье.

Но уже в четверг утром Сийярто заявил, что послы НАТО и Украины приняли документ, в который “в последнюю минуту, уже после официального дедлайна“, были Внесены венгерские предложения.

В конце концов наши предложения были учтены, поэтому совместное заявление решительно выступает за ущемленную венгерскую общину и призывает Украину соблюдать международные правила и стандарты международных организаций, - сказал Сийярто.

Читай также: Венгры Закарпатья обиделись на местного губернатора

В принятом заявлении содержится два упоминания, касающиеся прав венгерского меньшинства в Украине. В частности, в документе говорится, что союзники призывают Украину полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии касательно закона об образовании.

Также в документе сказано, что “успех реформ, включая борьбу с коррупцией, будет иметь решающее значение для создания основы для процветающей и мирной Украины, крепко встроенной среди европейских демократий, преданных общим ценностям, уважению прав человека, меньшинств и верховенства права“.

Напомним, генсек НАТО Столтенберг призвал Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии по правам меньшинств. 6 из 7 рекомендаций выполнены, но нужно выполнить все семь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.