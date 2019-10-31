В “ДНР” готовы к прямому обмену пленными с Украиной

Террористы сделали заявление об обмене пленными.

Так называемый уполномоченный по правам человека псевдореспублики "ДНР" Дарья Морозова заявила, что в Донецке готовы к проведению нового обмена пленными с Киевом.

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Об этом сообщает RENTV.

Сообщается, что боевики готовы к обмену по формуле "52 на 85". Числа не случайны. Киев ранее заявил о наличии 85 пленных, а боевики у себя насчитали 52 человека.

На данный момент украинская сторона нам подтвердила 85 человек, и мы украинской стороне подтвердили 52 человека, - заявила Морозова.

Псевдочиновница рассказала, что процесс обмена пленными заблокирован по вине Киева.

Украинская сторона так и не дает гарантии того, что люди, которые будут субъектами обмена, - которые сейчас не осужденные, их уголовные дела находятся либо на стадии следствия, либо на стадии судебных разбирательств, - будут полностью процессуально очищены либо в случае приговоров будут помилованы, в отношении их полностью прекратится уголовное преследование, - добавила Морозова.

Также представитель “ДНР” добавила, что координатор от ОБСЕ Тони Фриш согласился проверить списки участников очередного этапа обмена, но только после официального подтверждения согласия всех сторон.

Донецкая народная республика не возражает против его кандидатуры и готова оказать все необходимое содействие, - сказала она.

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К слову, между Украиной и боевиками уже однажды состоялся обмен пленными. Состоялся он в конце декабря 2017 года.

Напомним, ОБСЕ заявила о подготовке большого обмена пленными. Кроме обмена пленными в Минске обсуждали вопросы, связанные с реализацией формулы Штайнмайера.

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