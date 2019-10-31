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Дубневич рассказал, что возьмет с собой в СИЗО мыло и книги

Комментариев: 2
Нардеп рассказал детали.
Дубневич собрал сумку в СИЗО
Дубневич собрал сумку в СИЗО
facebook.com/Dubnevych

Народный депутат Украины Ярослав Дубневич, с которого сегодня коллеги по цеху сняли неприкосновенность, рассказал журналистам, что уже собрал сумку в СИЗО.

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Об этом он рассказал журналистам в ходе общения, передает СтопКор.

Нардеп рассказал, сколько он готов заплатить в качестве залога.

Нисколько, - ответил он.

Также он ответил, готов ли на арест.

Согласен. Я готов добиваться,  - сказал нардеп.

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Также нардеп сознался, что собрал уже сумку в СИЗО, а также уточнил, что будет пребывать не в СИЗО, а в ИВС.

Дубневич рассказал, что положил с собой в сумку на время пребывания в изоляторе временного содержания две книги, мыло, зубная щетка и спортивный костюм.

Кроме того, Дубневич отметил: 

Завтра на суде прокуратура даст свое видение, - заявил Дубневич.

Напомним, НАБУ показало схему хищений нардепа Дубневича. Следствие обвиняет парламентария в присвоении 93 млн. грн. при закупках для “Укрзализныци“.

 

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Теги: Дубневич, НАБУ, СИЗО, ИВС
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Комментариев (2)
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asfd0    31.10.2019, 16:31
Оценка:  +2
asfd0
И верёвку для пашинского захвати ))))))
Кайдаш    31.10.2019, 16:06
Оценка:  -4
Кайдаш
мыло и верёвку...
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