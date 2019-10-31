Дубневич рассказал, что возьмет с собой в СИЗО мыло и книги
Народный депутат Украины Ярослав Дубневич, с которого сегодня коллеги по цеху сняли неприкосновенность, рассказал журналистам, что уже собрал сумку в СИЗО.
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Об этом он рассказал журналистам в ходе общения, передает СтопКор.
Нардеп рассказал, сколько он готов заплатить в качестве залога.
Нисколько, - ответил он.
Также он ответил, готов ли на арест.
Согласен. Я готов добиваться, - сказал нардеп.
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Также нардеп сознался, что собрал уже сумку в СИЗО, а также уточнил, что будет пребывать не в СИЗО, а в ИВС.
Дубневич рассказал, что положил с собой в сумку на время пребывания в изоляторе временного содержания две книги, мыло, зубная щетка и спортивный костюм.
Кроме того, Дубневич отметил:
Завтра на суде прокуратура даст свое видение, - заявил Дубневич.
Напомним, НАБУ показало схему хищений нардепа Дубневича. Следствие обвиняет парламентария в присвоении 93 млн. грн. при закупках для “Укрзализныци“.
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