Дубневич рассказал, что возьмет с собой в СИЗО мыло и книги

Нардеп рассказал детали.

Народный депутат Украины Ярослав Дубневич, с которого сегодня коллеги по цеху сняли неприкосновенность, рассказал журналистам, что уже собрал сумку в СИЗО.

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Об этом он рассказал журналистам в ходе общения, передает СтопКор.

Нардеп рассказал, сколько он готов заплатить в качестве залога.

Нисколько, - ответил он.

Также он ответил, готов ли на арест.

Согласен. Я готов добиваться, - сказал нардеп.

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Также нардеп сознался, что собрал уже сумку в СИЗО, а также уточнил, что будет пребывать не в СИЗО, а в ИВС.

Дубневич рассказал, что положил с собой в сумку на время пребывания в изоляторе временного содержания две книги, мыло, зубная щетка и спортивный костюм.

Кроме того, Дубневич отметил:

Завтра на суде прокуратура даст свое видение, - заявил Дубневич.

Напомним, НАБУ показало схему хищений нардепа Дубневича. Следствие обвиняет парламентария в присвоении 93 млн. грн. при закупках для “Укрзализныци“.

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