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Украине нужно отменить субсидирование и перейти к рыночным ценам на электроэнергию, – Ассоциация возобновляемой энергетики

Комментариев: 7
Украине нужно отменить субсидирование и перейти к рыночным ценам на электроэнергию, – Ассоциация возобновляемой энергетики

Власти необходимо прекратить пугать инвесторов возможностью ретроспективного просмотра “зеленого“ тарифа и перейти к рыночным ценам на электроэнергию для населения. Об этом говорится в обращении Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров, пишут Украинские Новости. 

В УАВЭ призвали власти отказаться от идеи ретроспективного просмотра “зеленого“ тарифа, отметив, что это нарушает обязательства государства и наносит удар по инвестиционному климату страны.

“Как представители инвесторов мы решительно выступаем против ретроспективного пересмотра инвестиционных обязательств государства касательно уже осуществленных инвестиций. Нарушение собственных обязательств Украины как государства, приведет к репутационным потерям и формированию негативного имиджа Украины“, - отмечается в обращении.

Авторы обращения обратили также внимание на необходимость приведения до рыночного уровня тарифов на электроэнергию для населения. Отметив, что в настоящее время граждане Украины технически потребляют самую дешевую электроэнергию в Европе, однако в действительности оплачивают ее за счет более высокой стоимости товаров и услуг, ухудшение платежного баланса страны и отложенных расходов.

“3,6% граждан Украины (богатые слои) потребляют около 18,8% объема бытового потребления электроэнергии по льготным тарифам. Необходимо установить рыночные цены на электроэнергию для таких слоев населения, а для уязвимых категорий потребителей обеспечить предоставление денежной государственной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии. Такие субсидии (около 5,5 млрд гривен) будут осуществляться за счет доходов госбюджета от акциза и электрическую энергию (6,8 млрд гривен)“, - отмечается в обращении.

Авторы обращения считают, что несмотря на тяжесть таких изменений для страны, они являются абсолютно неизбежными в среднесрочной перспективе. И добавляют, что промедление с переходом к рыночным ценам повышает политическую и экономическую цену для государства и всех граждан Украины.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение “зеленых тарифов“ на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее Европейско-украинское энергетическое агентство в своем заявлении отметило, что в случае принятия законопроекта народного депутата Андрея Геруса (фракция “Слуга народа“) о внесении изменения в закон “О рынке электроэнергии“ (№2236-2), которым предлагаются ретроспективные изменения “зеленого“ тарифа, инвесторы будут инициировать производства против государства Украина в международных арбитражных судах.

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Комментариев (7)
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Котофунтик    31.10.2019, 16:59
Оценка:  0
Котофунтик
Перестанут за свет платить.В Европе никто тарифы более 20% от доходов не делает,ведь народ перестаёт платить коммуналку.Сейчас по разным выдуманным причинам 2/3 пенсионеров не получают субсидию.Что можно оплатить за 1,5-2 тысячи?И лекарства,и еда?
SINOBI-LIFE    31.10.2019, 16:41
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
А эта ассоциация не хочет продавать электроэнергию по незавышенным тарифам,почему-то они об этом не упоминают - просто электроэнергия - 90 коп кВт,а зелёная 4грн96 коп,ну кого субсидируют???
asfd0    31.10.2019, 16:29
Оценка:  0
asfd0
Пора изменить конституцию и вместо стремления в ес и нато, вписать бесконечное повышение тарифов - как национальную идею, что собственно говоря ЕС от нас и требует всегда.
SINOBI-LIFE    31.10.2019, 16:33
Оценка:  -2
SINOBI-LIFE
Ну то что ты идиот и так видно,а ещё и безграмотный - читать не умеешь!!!
asfd0    31.10.2019, 16:39
Оценка:  0
asfd0
Плати и радуйся придурок.
SINOBI-LIFE    31.10.2019, 16:41
Оценка:  -1
SINOBI-LIFE
ПНХ ДЛБ срасейский!!!
Котофунтик    31.10.2019, 17:00
Оценка:  0
Котофунтик
Прибавьте идею-уничтожение населения Украины всех возрастов-освобождение территорий для иностранцев.
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