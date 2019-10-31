На Николаевской таможне проводят обыски

Следственные действия ведуться по делу о контрабанде минеральных удобрений.

Предполагают, что государство понесло убытки на сумму более 160 млн грн sfs.gov.ua

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Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят обыски на Николаевской таможне, связанные с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений.

Об этом сообщил начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль, говорится на странице таможни в Facebook.

"Мною лично была подана информация в ГБР относительно возможных неправомерных действий тогдашнего руководства таможни. В частности, речь идет о том, что через таможню были пропущены 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. Вследствие этого есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн грн", - сообщил Роман Криль.

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По его словам, сейчас правоохранители проводят обыски по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением".

"Рассчитываю, что профессиональные действия СБУ и ГБР помогут разоблачить правонарушителей и должным образом их наказать. Это будет демонстрировать прогресс на пути к очищению таможенной службы от шлейфа коррупции и от лиц, являющихся носителями коррупционной культуры", - убежден Роман Криль.

Как сообщалось 21 октября, жители приграничных районов Харьковской области осуществляли контрабандные поставки сельскохозяйственной химии в РФ. СБУ поймала дельцов на отправке очередной партии весом более 700 килограммов.

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