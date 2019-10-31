В Киеве школьница выпрыгнула из окна: родственники назвали причину

Родственники девочки впервые дали комментарии.

23 октября на Отрадном в Киеве из окна школы выбросилась семиклассница. Родственники прокомментировали происшествие.

Об этом сообщает Информатор.

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12-летняя девочка выжила. Сейчас она в больнице с многочисленными травмами.

Мать одного из учеников школы рассказала журналистам, что причиной поступка девочки стал буллинг. По ее словам, одноклассники называли Ангелину обезьяной, поскольку она мулатка.

Родители самой девочки говорят, что причиной поступка девочки стал буллинг в школе. Также они заявили, что в школе знали о травле из-за цвета кожи, но никто не защищал школьницу.

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Тета Ангелины заявила, что в школе девочку травили одноклассники из-за цвета кожи. Она также рассказала, что в школе пытаются прикрыться тем, что девочка хотела покончить с собой из-за развода родителей. Между тем, родители Ангелины развелись 9 лет назад. У девочки отличные отношения с мачехой.

Также тетя девочки Екатерина рассказала, что Ангелина отказывалась идти в школу. Перед прыжком девочка даже спросила одноклассников”:

Если я выброшусь из окна, вы тоже будете смеяться?

Родственница рассказала, что администрация предпринимает все попытки для того, чтобы замять конфликт. По ее словам, со всеми учениками 7-класса провели беседу и им сказали, чтобы они говорили следователю, что Ангелина дружила с одноклассниками и никакого буллинга не было.

Тем временем девочка находится в тяжелом состоянии. У Ангелины травмы ног, таза, позвоночника, переломы ребер, ушибы легких и черепно-мозговая травма. Врачи прогнозов пока никаких не дают.

Напомним, на Отрадном из окна школы выпала девочка: Подозревают, что это попытка самоубийства. Падение произошло с 4 этажа здания.

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