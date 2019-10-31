Разоружение добробатов: СМИ "ДНР" сообщили, что ВСУ устроили перестрелку с добровольцами
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Сепаратистские издания 31 октября сообщили, якобы ВСУ устроили перестрелку с добровольцами из-за автомобиля с оружием. По данным журналистов “ДНР“, в результате конфликта на блокпосте в районе Николаевки двое добровольцев были убиты, а один военнослужащий ВСУ получил ранение средней тяжести.
Об этом сообщает ze_ Insider со ссылкой на сепаратистские издания.
“В ходе досмотра автомобиля НИВА было найдено три АК-74. На требование сдать оружие националисты ответили отказом и пытались угрозами добиться разрешения проезда. Началась перестрелка“, - говорится в сообщении.
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Официальной информации по этому происшествию со стороны официальных властей пока нет, но украинские журналисты искренне надеются, что это не подтвердится.
Как сообщалось 12 сентября, полиция на Донбассе разоружила три добробата.
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А само никогда не рассасывается, но правду никто не напишет, кому нужна правда, если за неё могут и по голове настучать...
Жу
нах ты по себе судишь и лепишь мне чужие ники,
шизоид многостаночный из раши?
Нахyй пшло, упоротое
а его шестерки и подавно пургу несут тоннами
Путин - не голимый пиздaбол и он не ведет эту войну?
Снова вернулся под крыло к российским оккупантам, контуженый?
АБЫРВАЛГ ваше фсе, быдляк путинский ...
путинские годами голимое фуфло вешают дебилам на уши - это сам президент россии делает
и из бюджета за такое фуфло платит, как и за всю войну против Украины.
Ложь во всем стала основой государственной политики путинских оккупантов.
Есть даже детальный разбор этих российских фейков и приписка использованной техники к конкретным подразделениям путинских на Донбассе ...