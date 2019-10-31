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Разоружение добробатов: СМИ "ДНР" сообщили, что ВСУ устроили перестрелку с добровольцами

Комментариев: 34
ЧП произошло на блокпосте в районе Николаевки, где Украинские военнослужащие остановили для досмотра машину добровольцев.
Предполагается, что на требование сдать оружие националисты ответили отказом
Предполагается, что на требование сдать оружие националисты ответили отказом
facebook.com/GeneralStaff.ua

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Сепаратистские издания 31 октября сообщили, якобы ВСУ устроили перестрелку с добровольцами  из-за автомобиля с оружием. По данным журналистов “ДНР“, в результате конфликта на блокпосте в районе Николаевки двое добровольцев были убиты, а один военнослужащий ВСУ получил ранение средней тяжести.

Об этом сообщает ze_ Insider со ссылкой на сепаратистские издания.

“В ходе досмотра автомобиля НИВА было найдено три АК-74. На требование сдать оружие националисты ответили отказом и пытались угрозами добиться разрешения проезда. Началась перестрелка“, - говорится в сообщении.

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Официальной информации по этому происшествию со стороны официальных властей пока нет, но украинские журналисты искренне надеются, что это не подтвердится.

Как сообщалось 12 сентября, полиция на Донбассе разоружила три добробата.

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Теги: Зорлотое, разведение, Донбасс, "ДНР", оружие, добровольцы
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Комментариев (34)
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nelci    31.10.2019, 17:18
Оценка:  -4
nelci
Журналисты- тупо голову в песок и, все пройдет, все рассосется само собой!
А само никогда не рассасывается, но правду никто не напишет, кому нужна правда, если за неё могут и по голове настучать...
WTF2wtf    31.10.2019, 17:23
Оценка:  -1
WTF2wtf
Танки из шахт, ихтамнет ... и все голову в песок
WTF2wtf    31.10.2019, 17:12
Оценка:  -1
WTF2wtf
А Бихенмир уже тупо инфоговно боевиков репостит ...
asfd0    31.10.2019, 17:20
Оценка:  -1
asfd0
Так у нас в украине вроде свобода слова и евро-ценности, в чём проблема?
WTF2wtf    31.10.2019, 17:21
Оценка:  -1
WTF2wtf
Украина напала на россию, оккупировала два российских региона и несет чушь про зверства российских карателей там?
Жу
WTF2wtf    31.10.2019, 17:22
Оценка:  -1
WTF2wtf
Жуй молча любое путинское инфодерьмо и не забывай кланяться ботоксному фюррерку, шавка оккупантов ...
Антибес    31.10.2019, 17:04
Оценка:  -3
Антибес
В этой ветке глодозависимая старушка Виолетта нарыгала бреда под никами wtf2wtf и Woodbrother.Это больное животное никогда не рыгает в одной ветке под каким-то одним ником.Не исключено,что она здесь и с других своих ников насерет.Делать"толпу"-е ё обязанность на этом сайте.)))))))))
WTF2wtf    31.10.2019, 17:07
Оценка:  0
WTF2wtf
Boxerogos-Антибес-Антираб-Антиб от-НеистовыйГун-ГунВсемогущий-Ф айныйДрузяка-КудлатыйКыць-Серый Кыць (и т.д.),
нах ты по себе судишь и лепишь мне чужие ники,
шизоид многостаночный из раши?

Нахyй пшло, упоротое
Антибес    31.10.2019, 17:09
Оценка:  -4
Антибес
Старушка Виолетта,у тебя снова истерика.Похоже глодопойло у тебя закончилось.Двигай в аптеку,а когда опохмелишься,нарыгай ещё бреда.Я люблю смеяться!Бугагагагагага!!!))) ))
WTF2wtf    31.10.2019, 17:10
Оценка:  +1
WTF2wtf
Да у тебя это лечить нужно, шизоид упоротый ...
Антибес    31.10.2019, 17:14
Оценка:  -2
Антибес
Старушка Виолетта,тебе похоже край совсем.Ведь тебе уже стали мерещиться Кыци.А это значит что с головой у тебя"повна КОТострофа"!Тебе похоже в череп"Мурчик напудив"!)))))))
Распятый_мальчик    31.10.2019, 17:12
Оценка:  +1
Распятый_мальчик
Петух голословный, ты так и не сходил к психиатру? Продолжаешь называть своих собеседников "бабулями" и "старушками"?
WTF2wtf    31.10.2019, 17:02
Оценка:  -2
WTF2wtf
Эти "заявления" боевиков похоже стали последствием постоянных яростных атак на них польских негров из НАТО ...
asfd0    31.10.2019, 17:05
Оценка:  -3
asfd0
"польских негров из НАТО" - вот тэто тебя бомбануло, аж жалко, скучно без вас тут будет, держись ))))))))
WTF2wtf    31.10.2019, 17:09
Оценка:  -1
WTF2wtf
Баран, это не меня та бомбит, это ваших зомбовещателей так бомбило, которые сейчас несут про типа "очередные" разборки ... они такое много раз парили, путисним не привыкать на уши херню вешать
WTF2wtf    31.10.2019, 17:10
Оценка:  -1
WTF2wtf
Ихтамнет, танки из шахт ... сам презик россии такую чушь для дебилов публично нес,
а его шестерки и подавно пургу несут тоннами
asfd0    31.10.2019, 17:15
Оценка:  +1
asfd0
Да ладно, ты же сам понимаешь прекрасно, что террористам из "Азова" ловить больше нечего, просто он этого не понимают. "Жизнь невозможно повернуть назад ....." ну дальше ты знаешь.
WTF2wtf    31.10.2019, 17:18
Оценка:  -1
WTF2wtf
Баран путинский, так танки из шахт?
Путин - не голимый пиздaбол и он не ведет эту войну?
asfd0    31.10.2019, 17:01
Оценка:  0
asfd0
На порохоботах похоже шапка горит, аж смрад стоит ))))))))))))
WTF2wtf    31.10.2019, 17:03
Оценка:  -1
WTF2wtf
Бот путинский, ты ж только что типа венгром был?
Снова вернулся под крыло к российским оккупантам, контуженый?
WTF2wtf    31.10.2019, 17:04
Оценка:  0
WTF2wtf
Снегирейсъели, танки из шахт, ихтамнет!
АБЫРВАЛГ ваше фсе, быдляк путинский ...
asfd0    31.10.2019, 17:09
Оценка:  -2
asfd0
Ничего не понятно, у тебя по ходу речь отнимается, эмоции переполняют? ))))))
WTF2wtf    31.10.2019, 17:11
Оценка:  -1
WTF2wtf
Ты так даже о цитатах президента россии, баран?
asfd0    31.10.2019, 17:18
Оценка:  -1
asfd0
Зачем мне чужие цитаты, де ещё и соседнего президента, исключительно своё мнение выражаю, тебе, привыкшему всё по методичке канадских товарищей этого не понять.
WTF2wtf    31.10.2019, 17:20
Оценка:  0
WTF2wtf
Бот,
путинские годами голимое фуфло вешают дебилам на уши - это сам президент россии делает
и из бюджета за такое фуфло платит, как и за всю войну против Украины.
WTF2wtf    31.10.2019, 16:55
Оценка:  0
WTF2wtf
Ну путинские такие вбросы постоянно делают ... они даже постановочные видеоролики снимают на оккупированном Донбассе - то типа от Игил заявления с украинской символикой, то типа штурм СБУшниками позиций "правого сектора".
Ложь во всем стала основой государственной политики путинских оккупантов.
WTF2wtf    31.10.2019, 16:56
Оценка:  0
WTF2wtf
Много такого говна россияне со своими наемниками снимали на "Изоляции" в оккупированном Донецке.
Есть даже детальный разбор этих российских фейков и приписка использованной техники к конкретным подразделениям путинских на Донбассе ...
WTF2wtf    31.10.2019, 16:58
Оценка:  +2
WTF2wtf
Там Басурин с Марочко давно Ганса Христиана Андерсена переплюнули в своей упоротом бреде постоянном ...
Woodbrother    31.10.2019, 16:54
Оценка:  0
Woodbrother
ФУФЛО А НЕ ИНФОРМАЦИЯ . НА ЦН И ДР НОРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭТОГО НЕТ.
Антибес    31.10.2019, 16:45
Оценка:  -2
Антибес
Это не добровольцы,а бандиты.И их не разоружать надо,а уничтожать.Как бешеных тварей.Они людьми никогда всё-равно не были.
Котофунтик    31.10.2019, 16:53
Оценка:  -1
Котофунтик
Бандиты,плюс мародёры.А что делают все страны с мародёрами во время войны?
Woodbrother    31.10.2019, 16:55
Оценка:  0
Woodbrother
С рассейскими мародерами именно так и поступаю - расстреливают при поимке.
asfd0    31.10.2019, 16:40
Оценка:  -1
asfd0
Ну, отлично, процесс пошел.
Woodbrother    31.10.2019, 16:54
Оценка:  0
Woodbrother
Процесс новой кремлевской брехни опять начался. .
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