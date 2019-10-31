Разоружение добробатов: СМИ "ДНР" сообщили, что ВСУ устроили перестрелку с добровольцами

ЧП произошло на блокпосте в районе Николаевки, где Украинские военнослужащие остановили для досмотра машину добровольцев.

Предполагается, что на требование сдать оружие националисты ответили отказом facebook.com/GeneralStaff.ua

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Сепаратистские издания 31 октября сообщили, якобы ВСУ устроили перестрелку с добровольцами из-за автомобиля с оружием. По данным журналистов “ДНР“, в результате конфликта на блокпосте в районе Николаевки двое добровольцев были убиты, а один военнослужащий ВСУ получил ранение средней тяжести.

Об этом сообщает ze_ Insider со ссылкой на сепаратистские издания.

“В ходе досмотра автомобиля НИВА было найдено три АК-74. На требование сдать оружие националисты ответили отказом и пытались угрозами добиться разрешения проезда. Началась перестрелка“, - говорится в сообщении.

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Официальной информации по этому происшествию со стороны официальных властей пока нет, но украинские журналисты искренне надеются, что это не подтвердится.

Как сообщалось 12 сентября, полиция на Донбассе разоружила три добробата.

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