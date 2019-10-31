Главные "зайцы" в транспорте Таллина – украинцы

Но при этом украинцы послушнее других платят штрафы за безбилетный проезд.

Читай также: Эстония отменила бесплатные визы для украинцев

За последний месяц полиция Таллина задержала в общественном транспорте более 180 иностранцев-безбилетников. Больше всего среди них оказалось граждан Украины, пишет “Европейская правда“ со ссылкой на эстонскую прессу.

Как сообщается, среди иностранцев-безбилетников 63 оказались украинцами. Кроме того, достаточно много “зайцев“ оказались гражданами Финляндии (37 человек) и Нигерии (27 человек). Далее следуют граждане Японии (19), России (18), Германии (10), Дании (9) и Молдовы (8).

Читай также: В Эстонии приток украинцев назвали демографической проблемой

Правда, при этом не уточняется, какую долю иностранцы составляют из общего числа безбилетников в таллинском транспорте.

В эстонской полиции отметили, что с точки зрения уплаты штрафов за безбилетный проезд в транспорте граждане Украины и России оказались наименее проблемными. Чиновники полагают, что украинцы и россияне не хотят нарушать закон, чтобы в будущем не иметь из-за этого проблем с въездом в Эстонию.

Для справки. С 2013 года для всех постоянных жителей Таллина действует бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Но все гости эстонской столицы, как иностранцы, так и жители других населенных пунктов Эстонии, должны платить за проезд.

Напомним, глава МВД Эстонии назвал украинцев “хомо-советикусами“ и предложил отменить безвиз для украинцев. По его мнению, Украина, получившая безвизовый режим с ЕС - “троянский конь“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.