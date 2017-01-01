Реприватизация "Укртелекома" может стать самым жёстким провалом госполитики в приватизационном вопросе, - СМИ

Возможное возвращение в госсобственность “Укртелекома“ гарантирует провал приватизации-2020. Об этом идет речь в материале издания “Бизнес. Медиа“ “Продать со вкусом. ТОП-6 врагов большой приватизации“, пишет Главком.



Автор обращает внимание, что накануне запланированной властью на 2020 год большой приватизации начались крайне опасные разговоры о возвращении в госсобственность ранее проданных крупных предприятий. В частности, речь идет о “Криворожстали“ и “Укртелекоме“. По его мнению, реприватизация “Укртелекома“ может поставить крест на приватизации-2020, поскольку инвесторы не придут в страну, где у них отбирают собственность.



“Если насчет “Криворожстали“ время от времени звучат лишь намеки, то касательно реприватизации “Укртелекома“ была развернута целая кампания, которая идет с 2017-го года. И воплотись она в реальность, это стало бы одним из самых жестких провалов государственной политики в приватизационном вопросе“, - говорится в материале.



Автор отмечает, реприватизация “Укртелекома“ станет негативным сигналом для инвестора и большая приватизация-2020 может закончиться провалом.



“Будущий год, вновь объявленный правительством годом Большой приватизации, рискует повторить судьбу своих предшественников и стать Большим разочарованием. Если прямо сейчас не провести “работу над ошибками“ и не купировать те проблемы, что делают приватизацию отечественных предприятий непривлекательной и даже опасной для инвестора“, - полагает автор.



Напомним, ранее СМИ отмечали, что статистика прямых иностранных инвестиций свидетельствует о том, что Украина не является приоритетом для зарубежных инвесторов, а риск национализации раннее проданных предприятий дополнительно отпугивает инвесторов. В частности, ситуация вокруг оператора связи “Укртелеком“, где Фонд государственного имущества сделал несколько неосторожных заявлений о возможной реприватизации предприятия, является негативным сигналом для инвесторов.



Политолог Константин Бандаренко высказал мнение, что реприватизация подорвет доверие иностранных инвесторов к Украине и станет сигналом непрогнозируемости правил игры в стране. А экономист Андрей Новак подчеркнул отсутствие на сегодня оснований для внедрения механизма реприватизации в Украине. По его мнению, реприватизация станет сигналом миру, что наша страна так и не стала цивилизованным государством.