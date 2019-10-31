ВСУ примут участие в учебной миссии НАТО в Ираке – Столтенберг

Совместно с партнерами из Альянса украинцы будут отрабатывать борьбу с терроризмом.

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Украинские военные примут участие в учебной миссии НАТО в Ираке. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, пишет Лига.Новости.

Украина – это один из ближайших наших партнеров мы благодарны вам за участие в обеспечении безопасности Атлантического региона. Ваши войска есть в Афганистане, Косово. Также вы являетесь частью сил быстрого реагирования НАТО. Я знаю, что вы готовитесь к участию в учебной миссии НАТО в Ираке, где мы совместно боремся с международным терроризмом, - сказал он.

Столтенберг также добавил, что Альянс высоко ценит партнерство с Украиной.

Напомним, глава НАТО Столтенберг уверен, что Донецк и Луганск вернутся под контроль Украины. Вернуть Донбасс под украинский контроль поможет проведение реформ и поддержка НАТО.

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