Трое жителей Лисичанска получили по 4-5 лет тюрьмы за надругательство над могилами

Украденное вандалы сдавали на металлолом.

Трех жителей города Лисичанск в Луганской области приговорили к 4-5 годам заключения за надругательство над могилами одного из кладбищ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Лисичанская местная прокуратура поддержала в суде публичное обвинение в уголовном производстве в отношении трех жителей г. Лисичанск, которые обвинялись в совершении надругательства над могилами и похищении металлических предметов с кладбища.

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“Стороной обвинения доказано, что в течение января-февраля 2017 года указанные лица, по предварительному сговору между собой, пренебрегая нравственными устоями общества в части уважения к умершим и местам их захоронения, с целью незаконного обогащения демонтировали ограждения на местах захоронения и снимали металлические цепи. Украденное вандалы сдавали на металлолом. Преступные действия на местном кладбище правонарушители совершали систематически“, - говорится в сообщении.

С учётом фактов со стороны обвинения суд признал задержанных жителей Лисичанска виновными в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины.

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“Лисичанский городской суд Луганской области назначил наказание двум лицам в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года, ранее судимому мужчине - 5 лет 4 месяца лишения свободы с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда“, - сообщается в решении.

Сейчас приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок на апелляционное обжалование (30 дней с момента провозглашения приговора).

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