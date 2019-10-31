Рада уволила трех членов Нацсовета по ТВ и радио

В профильном комитете парламента решили, что наступил момент для обновления состава Нацсовета по телерадиовещанию.

Члены Нацсовета уволены в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий capital.ua

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Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение трех из восьми членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента 31 октября, передает УП.

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“За“ постановление №2344 проголосовали 313 нардепов. С должностей освобождаются Ольга Герасимьюк, Ильяшенко Александр и Олег Черныш.

Напомним, 30 октябрясообщалось, что в Нацсовете ожидаются увольнения.

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