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Рада уволила трех членов Нацсовета по ТВ и радио

Комментариев: 2
В профильном комитете парламента решили, что наступил момент для обновления состава Нацсовета по телерадиовещанию.
Члены Нацсовета уволены в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий
Члены Нацсовета уволены в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий
capital.ua

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Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение трех из восьми членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента 31 октября, передает УП.

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“За“ постановление №2344 проголосовали 313 нардепов. С должностей освобождаются Ольга Герасимьюк, Ильяшенко Александр и Олег Черныш.

Напомним, 30 октябрясообщалось, что в Нацсовете ожидаются увольнения.

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Теги: Нацсовета, увольнения
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Комментариев (2)
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bertal    31.10.2019, 18:05
Оценка:  +1
bertal
мавр сделал свое дело мавр может удалиться
asfd0    31.10.2019, 17:35
Оценка:  +1
asfd0
Собаки лают, караван идёт - таки да!
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