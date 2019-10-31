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С 1991 года половина государственных с/х-земель украдена – Милованов

Комментариев: 2
Вместо 1,3 млн. га, которые числились на балансе государства 30 лет назад, сегодня осталось около 600 тыс. га.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов
Фейсбук Тимофея Милованова

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За годы независимости Украины была разворована половина государственных земель сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, пишет “Интерфакс-Украина“.

Половину госземель почти за тридцать лет независимости Украины разворовали разными методами, разными схемами. По документам было 1,3 млн га, а сейчас инвентаризация показывает (мы ее еще не завершили), что выйдем на 600-700 тыс. га, - сказал он.

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Милованов указал, что инвентаризация – это первый этап, второй - передача информации правоохранительным органам с целью возвращения земель.

По словам заместителя министра Минэкономики Тараса Высоцкого, сейчас в кадастр внесено 500 тыс. га государственных сельхозземель, и этот процесс продолжается.

Если мы говорим о предприятиях АПК, которые сейчас переданы Минэкономики, то видим, что по документам должно было быть 111,2 тыс. га земель, а в кадастр внесено информацию о 67 тыс. га. Инвентаризация завершается, но уже видим, что выйдем на 70 тыс. га, максимум - 75 тыс. га, - отметил замминистра.

Напомним, большинство владельцев паев (70%) в случае введения рынка земель сельскохозяйственного назначения продолжат его обрабатывать или будут сдавать в аренду. Лишь 16% намерены его продать, - подсчитали социологи.

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Теги: земля сельхозназначения, Министерство экономики, Милованов
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Комментариев (2)
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Плавні    31.10.2019, 18:03
Оценка:  +1
Плавні
То садіть пожитево.це ж шахрайство в особливо великих розмірах,як присвоїли коли діяв закон землю не продавати.Повертайте землю державі,за вас стільки людей проголосувало чи кішка тонка?
Lyonya-Space    31.10.2019, 18:01
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Ну так в чём проблема? Виновных на кол!
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