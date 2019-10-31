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“Не судите”: Яременко с трибуны Рады попросил прощения за секс-скандал

Комментариев: 12
Скандальный депутат попросил прощения и поговорил о морали.
Яременко извинился в Раде
Яременко извинился в Раде
Фейсбук Слуги народа

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Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Богдан Яременко, который вчера “спалился” на переписке с проституткой, публично попросил прощения с трибуны Рады. Об этом сообщает Страна.

Яременко выступил с длинным монологом на тему морали и личной жизни.

Хочу начать с извинений перед теми, кому я за последние дни создал неудобства и некомфортную ситуацию. Прежде всего, это моя семья. Они этого не заслужили. Моя жена - единственный человек в жизни, который знает про меня все, не имеет ко мне претензий именно потому, что знает про меня все. Имеют другие, - начал нардеп.

Он также попросил прощения у своей фракции и у президента лично. Яременко заявил, что примет любое решение по его вопросу.

Хочу извиниться перед своей фракцией и президентом - вы стали заложниками ситуации, вы не заслужили, чтобы вас втаптывали в грязь вместе со мной. Я приму спокойно и с благодарностью любое решение по моему вопросу. Спасибо, - сказал Яременко.

Кроме того, Яременко рассказал, как к ситуации отнеслась его жена. По его словам, супруга мудро поступила и поняла ситуацию после объяснений мужа. Нардеп попросил прощения у избирателей, которые не должны были это видеть.

У моей жены нет ко мне претензий. У кого они есть? Претензии есть у моралистов. Так вот, дорогие друзья, если вы хотите говорить о морали и законе - давайте. В этой стране существует закон, который защищает мою и каждого из вас личную переписку. Обнародование переписки является уголовным преступлением. И тот, кто сделал это, заслужил от 3 до 7 лет. Я не угрожаю, я просто напоминаю про закон и мораль, которые для всех одни, - сказал он.

Далее Яременко начал говорить о морали и отметил, что еще хуже поступил тот, кто распространял фото его переписки и высмеивал их.

Если вы хотите поговорить про мораль, то, конечно, красть плохо. У меня украли мою переписку. Но еще хуже пользоваться краденым - перепродавать его. И те, кто обсасывают, высмеивают, перепащивают краденые картинки, - пользуются краденым. Я бы хотел поговорить о морали, но не вижу, с кем, - сказал Яременко.

Напоследок нардеп прокомментировал призывы своих коллег, которые ранее заявляли о том, что Яременко должен покинуть пост главы комитета по внешней политике, и попросил его не судить.

Не стоит переживать про внешнюю политику, ее нужно знать, понимать, заниматься ею. Не нужно ею пиариться на каждом шагу. А другим - не нужно ездить в Москву и сдавать национальные интересы Украины. И все со внешней политикой будет хорошо. Поэтому я приношу извинения всем, кто их заслужил. И прошу: не судите, - закончил Яременко.

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Напомним, нардепа поймали на переписке с проституткой: говорит, что специально. Народный депутат от партии Слуга народа не опровергает факт переписки и утверждает, что она была устроена специально.

 

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Теги: Яременко, Рада, секс-скандал, мораль
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Комментариев (12)
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trewqas    31.10.2019, 18:43
Оценка:  0
trewqas
Мне поxyй с кем этот толстый евнух переписывается. Он импотент.
ЗаУкраїну    31.10.2019, 18:39
Оценка:  -3
ЗаУкраїну
Если слуги оставят этого дикобраза в депутатах и при должности, то это их финиш. Ему же лично, нужно бежать в зону чаэс, чтобы его больше никто не видел и не слышал.
СтальнаяКрыса    31.10.2019, 18:08
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Интересно, а если обнародовать переписку в которой речь будет о нанятии киллера или продаже крупной партии наркотиков, это тоже будет преступление?
ВосставшийИзБана    31.10.2019, 18:04
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Теперь позвольте пару слов без протокола:
Чему нас учит семья и школа?
Что жизнь сама таких накажет строго.
Тут мы согласны, скажи, Серега.
ЗаУкраїну    31.10.2019, 18:43
Оценка:  -2
ЗаУкраїну
Вот он очнется утром - и - скажет:
Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет!
Так отпустите - вам же легче будет:
Чего возиться, раз жизнь осудит!
Coюзник    31.10.2019, 17:57
Оценка:  -4
Coюзник
Еще бы на колени стал ...
Coюзник    31.10.2019, 17:58
Оценка:  +2
Coюзник
Будь добр положи мандат и иди себе по добру по здорову
ВосставшийИзБана    31.10.2019, 18:01
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну да. Полный зал шлюх, а он со стороны кого-то зовет.
ВосставшийИзБана    31.10.2019, 18:09
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ой. Простите. Слуг. Опечатка.
asfd0    31.10.2019, 17:55
Оценка:  -4
asfd0
Ого сколько шороху SMS переписка наделала, это вам не петины офшоры и не стена яценюка и даже не взрывы на складах.
ВосставшийИзБана    31.10.2019, 17:57
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Ну так надо устроить шум, чтобы никто не обратил внимания, что рейтинг артикля упал вдвое за полгода.
ВосставшийИзБана    31.10.2019, 17:50
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"Хочу извиниться перед ... президентом ..."

Царь
А виновник - Генерал,
Интриган и аморал!
Энто он, коровья морда,
Честь цареву обмарал!
Пусть он выйдет!.. Где он там?..
Я сейчас ему задам!..
Я сорву с него медальку,
Да медалькой по мордам!..
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