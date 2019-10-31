Волонтер подарил ВМС Украины самолет

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В Николаевской области волонтер передал военно-морским силам Украины самолет Ан-2. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Отмечается, что в начале 2019 года представитель ООО Петрос-Н в лице Шишкина Егора Сергеевича предложил командованию морской авиации Украины передать в морскую авиационную бригаду в качестве безвозмездной благотворительной помощи самолет Ан-2, который находился в городе Ровно на ОКП Международный аэропорт Ровно.

У меня с детства была мечта: иметь свой самолет. Когда узнал, что Международный аэропорт Ровно из-за санации избавляется от избыточного имущества, я купил Ан-2. Я на волонтерских началах помогал нашим Вооруженным Силам с 2014 года. Когда узнал, что морской авиации нужна такая техника, не сомневаясь, решил передать самолет армии, - рассказал Шишкин.

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В сентябре было принято решение о направлении в Ровно группы специалистов инженерно-авиационной службы бригады для определения его технического состояния. После оценки было принято решение о начале процедуры его передачи в воинской части.

В дальнейшем командование части планирует передать самолет на капитальный ремонт.

По словам заместителя командующего ВМС по авиации полковника Игоря Бедзая, самолет будет выполнять задачи по транспортной перевозке, подготовке летных экипажей и десантников-парашютистов.

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