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Волонтер подарил ВМС Украины самолет

Комментариев: 4
Самолет будет выполнять задачи по транспортной перевозке, подготовке летных экипажей и парашютистов.
Волонтер помогал армии еще с 2014 года
Волонтер помогал армии еще с 2014 года
armyinform.com.ua

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В Николаевской области волонтер передал военно-морским силам Украины самолет Ан-2. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Отмечается, что в начале 2019 года представитель ООО Петрос-Н в лице Шишкина Егора Сергеевича предложил командованию морской авиации Украины передать в морскую авиационную бригаду в качестве безвозмездной благотворительной помощи самолет Ан-2, который находился в городе Ровно на ОКП Международный аэропорт Ровно.

У меня с детства была мечта: иметь свой самолет. Когда узнал, что Международный аэропорт Ровно из-за санации избавляется от избыточного имущества, я купил Ан-2. Я на волонтерских началах помогал нашим Вооруженным Силам с 2014 года. Когда узнал, что морской авиации нужна такая техника, не сомневаясь, решил передать самолет армии, - рассказал Шишкин.

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В сентябре было принято решение о направлении в Ровно группы специалистов инженерно-авиационной службы бригады для определения его технического состояния. После оценки было принято решение о начале процедуры его передачи в воинской части.

В дальнейшем командование части планирует передать самолет на капитальный ремонт.

По словам заместителя командующего ВМС по авиации полковника Игоря Бедзая, самолет будет выполнять задачи по транспортной перевозке, подготовке летных экипажей и десантников-парашютистов.

Старенькому
Старенькому "кукурузнику" еще найдется работа
armyinform.com.ua

Напомним, в ВСУ до сих пор не решена проблема женской формы. На текущий момент нет даже стандартной техдокументации для этого вида армейской формы.

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Теги: самолет, ВМС Украины, волонтер, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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nelci    31.10.2019, 18:40
Оценка:  -7
nelci
Глупости человеческой нет предела!
В то время, когда тысячи людей не доедают и не имеют денег на нужные лекарства, другие удовлетворяю свои хотелки....
WTF2wtf    31.10.2019, 18:48
Оценка:  +5
WTF2wtf
В это время президент россии по своей хотелке начал и ведет войну против Украины,
сделав жертой оккупированный им Донбасс с миллионами местного населения тупо ради захваченного им же Крыма ...
Da-Gabon    31.10.2019, 18:56
Оценка:  0
Da-Gabon
Вы там газ окупанта качайте, пока дают. А то правда сами себя про войну убедите. Могут и по настоящему вгорнуть.
Брюква_и_Клюква    31.10.2019, 18:31
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Сомневаюсь, что эта раритетная рухлядь нужна какой-то армии. Даже гвинейской.
VSHIVANKA    31.10.2019, 18:24
Оценка:  -7
VSHIVANKA
ТЬФУ ГОЛОДРАНЦЫ......
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