Принят закон о наказании за незаконное обогащение

Парламентарии вернули в Украине наказание за получение коррупционных активов, отмененное Конституционным судом в начале года.

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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1031 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов“. Так называемый “закон о незаконном обогащении“ поддержали 259 народных депутатов, говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.

Ключевым положением документа является введение в Уголовный кодекс новой статьи за “незаконное обогащение“, которая применяется к чиновнику, если он приобрел актив, стоимостью выше его законных доходов более чем на 15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (255 тысяч гривен). За такое преступление предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Дела о признании необоснованных активов и их взыскании в доход государства будет рассматривать Высший антикоррупционный суд (ВАКС), а их расследованием будет заниматься Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). В некоторых случаях их будет вести Государственное бюро расследований (ГБР) и Генеральная прокуратура.

Теперь, чтобы этот законопроект стал полноценным законом и вступил в силу, его должны подписать спикер парламента и президент.

Напомним, 27 февраля Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, согласно которой государственные служащие должны были давать пояснения об источниках их доходов и доходов своих близких родственников. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности. Именно такой подход суд счел неконституционным.

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