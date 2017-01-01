Суд оставил в силе арест и размер залога для Гладковского

Высший антикоррупционный суд не счел нужным повышать размер залога, но и отменять арест тоже не стал.

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) об увеличении суммы залога для бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Также суд не удовлетворил просьбу защиты подозреваемого об изменении меры пресечения и снятии ареста, пишет УНН.

Так, прокурор САП просил в своей апелляционной жалобе увеличить сумму залога с 10 млн грн до 100 млн грн. Адвокаты Гладковского настаивали на отмене избранной меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Гладковский был арестован 19 октября, ему избрали меру пречесения в виде содержания под стражей, но с возможностью выйти под залог. Позже стало изветно, что за Гладковского внесли 10,6 миллионов залога.

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