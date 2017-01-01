Кабмин назвал пять направлений взаимодействия с НАТО

Украина планирует сосредоточиться на реформе сектора обороны, развитии гражданского контроля над сектором безопасности, профобразовании военных и гражданских, развитии национальной устойчивости и безопасности человека.

В правительстве озвучили пять стратегических направлений взаимодействия с НАТО nato.int

Украина выделила пять стратегических направлений дальнейшего взаимодействия с Североатлантическим альянсом НАТО. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба после встречи с замгенсека НАТО по вопросам политики и безопасности, посла Беттины Каденбах, сообщает УНН в четверг, 31 октября.

"Мы обсудили много вопросов нашего взаимодействия, но одним из важнейших конкретных последствий заседания стало информирование стороны НАТО об определенных Украиной 5 стратегических направлений дальнейшего взаимодействия с НАТО", - сказал Кулеба.

Украина в дальнейшем планирует сосредоточить взаимодействие с Альянсом на таких пяти стратегических направлениях:

1. Реформа сектора обороны и безопасности;

"По этому направлению мы будем уделять особое внимание укреплению ВМС Украины, сил специальных операций Украины, логистики, киберзащиты и военной полиции", - отметил вице-премьер.

2. Развитие демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны;

3. Профессиональное образование и профессиональное развитие военного и гражданского персонала;

4. Развитие национальной устойчивости как системы мер, позволяющих органам государства эффективно останавливать и противодействовать современным вызовам и угрозам, в частности гибридным;

5. Безопасность человека.

"Мы хотим сделать сотрудничество с НАТО максимально человекоцентрическим, потому что в конце концов мы воплощаем евроатлантическую интеграцию для того, чтобы каждый украинский гражданин чувствовал себя защищенным", - пояснил Кулеба.

В свою очередь Каденбах заявила, что для получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО необходимо совместное решение всех стран-членов Альянса.

"Я не знаю, когда (Украина получит ПДЧ - ред.), я не могу предсказать будущее. Я не могу спекулировать относительно временных рамок, потому что, как вы знаете, для этого нужен консенсус союзников, такой же, как было продемонстрировано во время совместного заявления (Комиссии Украина-НАТО - ред.), консенсус как союзников, так и Украины касательно того заявления. Итак, когда мы посмотрим относительно будущего, нам необходимо будет двигаться шаг за шагом и посмотреть, что мы делаем", - ответила замгенсека на вопрос журналиста о сроках получения Украиной ПДЧ.

Напомним, сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, вместе с которым принял участие в заседании Комиссии Украина- НАТО. В ходе встречи генсек НАТО назвал главное условие членства Украины в Альянсе. Позже Столтенберг говорил в Раде о членстве в НАТО.

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