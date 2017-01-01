ЮНЕСКО включила Одессу в сеть творческих городов

Сеть объединяет города, в основе развития которых лежит творчество, будь то музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература, медиа-искусство или гастрономия.

Одесса и еще 65 городов планеты присоединились к сети творческих городов ЮНЕСКО. Такое решение организация приняла по случаю Всемирного дня городов, который отмечается сегодня, сообщили в пресс-службе ЮНЕСКО.

С учетом новых членов сеть насчитывает 246 городов, "в основе развития которых лежит творчество, будь то музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература медиа-искусство или гастрономия".

Творческие города ЮНЕСКО стремятся поставить творческие и культурные отрасли в основу своих планов развития и обмениваться передовым опытом.

"Во всем мире эти города, каждый по-своему, привержены общей идее о том, что культуре принадлежит не вспомогательная, а главенствующая роль в их стратегиях развития. Это способствует политическим и социальным инновациям, что особенно важно для молодых поколений", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Профиль Одессы в этой сети - литература.

"Мы полгода собирали документы, сделали множество переводов, чтобы подготовить необходимый пакет, и вот признание пришло", - заявил на сегодняшнем заседании горисполкома мэр города Геннадий Труханов.

Кроме Одессы, к сети присоединились такие города, как Гавана (музыка), Бергамо (гастрономия), Бангкок (дизайн), Потсдам (кинематография), Вроцлав (литература), Мумбаи (кинематография) и др.

Напомним, Киев вошел в топ-15 в мире по пробкам на дорогах. Эксперты подсчитали, что во время поездок в будние дни киевляне тратят час на получасовую поезду по городу.

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