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Гончарук рассказал о готовности к зиме на дорогах

Комментариев: 1
Для обеспечения безопасности на дорогах государственного значения в Украине есть 4 тыс. 641 единица техники.
Премьер уверяет, Украина готова к зиме
Премьер уверяет, Украина готова к зиме
kmu.gov.ua
Около 5 тысяч снегоуборочных машин правительство подготовило к зимнему периоду, сообщил 31 октября в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.
 
"Правительство ответственно готовится к зиме. Для безопасности на дорогах мобилизовали все ресурсы, подкрепив их договорами с частными компаниями, имеющими самую современную снегоуборочную технику", - говорится в сообщении.
 
 
Для обеспечения безопасности на дорогах государственного значения в Украине есть 4 тыс. 641 единица техники, которая готова оперативно реагировать на сложные погодные условия. В распоряжении облавтодоров - 3 тыс. 363. Другие подрядные организации имеют еще 1 тыс. 278 единиц.
 
По его словам, сегодня в регионы должны въехать 54 новые снегоуборочные машины.
 
Отмечается, что также предусматривается более 800 площадок в полосах отвода дорог для временной остановки в случае непогоды. А на дорогах государственного значения установят 7 тыс. погонных метров снегозадерживающих щитов.
 
"Не забыли и о фрикционных материалах, технической соли, которые применяются при гололеде. План выполнен на 100%. Также предусмотрели достаточно холодной асфальтобетонной смеси для аварийного ремонта дорог зимой", - добавил премьер.
 

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Теги: зима, дороги, снег, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин_xyйло    31.10.2019, 20:05
Оценка:  0
Путин_xyйло
Вот как надо работать! Все о народе думают
Только сформировали правительство и вот уже сколько всего купили
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