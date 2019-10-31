Гончарук рассказал о готовности к зиме на дорогах

Для обеспечения безопасности на дорогах государственного значения в Украине есть 4 тыс. 641 единица техники.

Около 5 тысяч снегоуборочных машин правительство подготовило к зимнему периоду, сообщил 31 октября в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство ответственно готовится к зиме. Для безопасности на дорогах мобилизовали все ресурсы, подкрепив их договорами с частными компаниями, имеющими самую современную снегоуборочную технику", - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности на дорогах государственного значения в Украине есть 4 тыс. 641 единица техники, которая готова оперативно реагировать на сложные погодные условия. В распоряжении облавтодоров - 3 тыс. 363. Другие подрядные организации имеют еще 1 тыс. 278 единиц.

По его словам, сегодня в регионы должны въехать 54 новые снегоуборочные машины.

Отмечается, что также предусматривается более 800 площадок в полосах отвода дорог для временной остановки в случае непогоды. А на дорогах государственного значения установят 7 тыс. погонных метров снегозадерживающих щитов.

"Не забыли и о фрикционных материалах, технической соли, которые применяются при гололеде. План выполнен на 100%. Также предусмотрели достаточно холодной асфальтобетонной смеси для аварийного ремонта дорог зимой", - добавил премьер.

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