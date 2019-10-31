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Долги за коммуналку снизились на миллиард за месяц

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С февраля задолженность за коммунальные услуги снизилась почти на 18,5 миллиардов гривен.
Украинцы постепенно выплачивают долги за коммуналку
Украинцы постепенно выплачивают долги за коммуналку
Корреспондент.net

За сентябрь задолженность населения за коммуналку снизилась на 2,1% по сравнению с августом – до 51 миллиарда гривен. Об этом ссвидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Так, на конец месяца задолженность по оплате за газ составила 22,3 миллиарда гривен, за централизованное отопление и горячую воду – 14,4 миллиарда гривен, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 4,9 миллиарда гривен, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 4,1 миллиарда гривен, за вывоз бытовых отходов – 0,8 миллиарда гривен, за поставку электроэнергии – 4,5 миллиарда гривен.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в сентябре составили 714,8 гривни.

За месяц население уплатило за коммуналку 5,7 миллиарда гривен, за поставку электроэнергии – 3 миллиарда гривен.

Также сообщается, что за девять месяцев с населением было заключено 50 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 394,3 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 224 миллиона.

По итогам августа задолженность за коммуналку составляла 52,1 млрд грн. Таким образом, за месяц она сократилась на миллиард.

Стоит отметить, что по итогам февраля долги за коммуналку достигли 69,4 млрд грн, после чего начали снижаться.

Как известно, с 1 мая в Украине начали действовать новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг, предусматривающие штрафы за задолженность.

 

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Теги: долги, коммуналка, задолженность, коммунальные долги, коммунальные услуги, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Григорич    31.10.2019, 20:14
Оценка:  0
Григорич
за зиму опять набежит...газ дорожать будет все равно...
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