Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский запустил челлендж для студентов

Комментариев: 1
Президент Украины призвал студентов строить сильную и успешную страну, а не выезжать за границу.
Владимир Зеленский назвал студентов драйвером изменений в Украине
Владимир Зеленский назвал студентов драйвером изменений в Украине
Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский запустил челлендж для украинских студентов – строить сильную и успешную Украину. Об этом он сказал во время выступления на торжествах по случаю 185-летия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сообщает УНИАН в четверг, 31 октября.

"Для меня честь быть сегодня в стенах вашей альма-матер, которая всегда была местом рождения и развития прогрессивных и креативных действий", – сказал глава государства.

Зеленский назвал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко "гордостью Украины" и "гордостью нашей независимости".

"Его работа имеет для государства, без преувеличения, стратегическое значение, ведь будущие выпускники наряду с другими представителями нового поколения украинцев являются нашей надеждой. Наша молодежь, ее талант, ее потенциал – это самое большое сокровище нашего украинского общества", – заявил он.

Зеленский во время выступления отдельно обратился ко всем студентам.

"Вы всегда были драйвером изменений в независимой Украине, начиная со студенческой Революции на граните, которая стала фундаментом для рождения независимости, и заканчивая Революцией достоинства. Для государства жизненно важно, чтобы вы видели свое будущее именно в Украине", – отметил он.

Президент призвал студентов не выезжать в другие страны, а работать на родине.

"В современном мире без границ и без ограничений можно реализовать себя в любом уголке нашей планеты, но, по моему мнению, для вашего поколения это было бы слишком просто. Интересный и амбициозный челлендж – попытаться построить сильную, успешную и процветающую страну именно здесь, быть причастным к реальным изменениям. Верю, что вам вместе с нами это под силу. Давайте поставим себе такие задачи – будем вместе покорять новые вершины все последующие годы", – добавил Зеленский.

Напомним, каждый год из Украины уезжают примерно 1 млн человек. Такие данные озвучил бывший глава МИД Павел Климкин. Он назвал сложившуюся ситуацию катастрофической.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, студенты, украинцы, Владимир Зеленский, КНУ им. Шевченко, челлендж
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Путин_xyйло    31.10.2019, 20:10
Оценка:  0
Путин_xyйло
Ты бы поспособствовал укреплению экономики, созданию рабочих мест с конкурентной зарплатой, а не уговаривал балабол!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь