Зеленский запустил челлендж для студентов

Президент Украины призвал студентов строить сильную и успешную страну, а не выезжать за границу.

Президент Владимир Зеленский запустил челлендж для украинских студентов – строить сильную и успешную Украину. Об этом он сказал во время выступления на торжествах по случаю 185-летия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сообщает УНИАН в четверг, 31 октября.

"Для меня честь быть сегодня в стенах вашей альма-матер, которая всегда была местом рождения и развития прогрессивных и креативных действий", – сказал глава государства.

Зеленский назвал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко "гордостью Украины" и "гордостью нашей независимости".

"Его работа имеет для государства, без преувеличения, стратегическое значение, ведь будущие выпускники наряду с другими представителями нового поколения украинцев являются нашей надеждой. Наша молодежь, ее талант, ее потенциал – это самое большое сокровище нашего украинского общества", – заявил он.

Зеленский во время выступления отдельно обратился ко всем студентам.

"Вы всегда были драйвером изменений в независимой Украине, начиная со студенческой Революции на граните, которая стала фундаментом для рождения независимости, и заканчивая Революцией достоинства. Для государства жизненно важно, чтобы вы видели свое будущее именно в Украине", – отметил он.

Президент призвал студентов не выезжать в другие страны, а работать на родине.

"В современном мире без границ и без ограничений можно реализовать себя в любом уголке нашей планеты, но, по моему мнению, для вашего поколения это было бы слишком просто. Интересный и амбициозный челлендж – попытаться построить сильную, успешную и процветающую страну именно здесь, быть причастным к реальным изменениям. Верю, что вам вместе с нами это под силу. Давайте поставим себе такие задачи – будем вместе покорять новые вершины все последующие годы", – добавил Зеленский.

Напомним, каждый год из Украины уезжают примерно 1 млн человек. Такие данные озвучил бывший глава МИД Павел Климкин. Он назвал сложившуюся ситуацию катастрофической.

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